شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عسل: شكرا جماهير الأهلي.. تركوا مباراة بيراميدز لتشجيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مصطفى، لاعب النادي الأهلي للاسكواش، رسالة شكر وتقدير للجماهير الحمراء، وذلك عقب تتويجه بلقب العظماء الثمانية للاسكواش، وقال عسل في تصريحات صحفية عقب حصد اللقب: جماهير الأهلي دائما رقم واحد والنادي له فضل كبير علي في كل ما حققته، والجماهير تركت مباراة بيراميدز لمساندتي وأشكرهم كثيرا.

وتُوج الثنائي المصري، نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية عالميا لسيدات الاسكواش، ومصطفى عسل لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالميا لرجال الاسكواش، ببطولة العظماء الثمانية للاسكواش التي استضافتها مصر بداية من يوم 21 يونيو الجاري وحتى 26 من نفس الشهر، في ختام منافسات موسم الاسكواش 2021/2022، حيث تقدر قيمة الجوائز المادية للبطولة بحوالي 200 ألف دولار.

وفاز مصطفى عسل في المباراة النهائية على منافسه النيوزيلندي بول كول المصنف الثاني عالميا بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 76 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 13-11, 11-8, 11-7 .

بينما فازت نور الشربيني في المباراة النهائية على منافستها نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش، بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 43 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-8, 11-5.

وشهد الدور النهائي تأهل 3 لاعبين مصريين وهم، نوران جوهر المصنفة لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش، ونور الشربيني لاعبة سبورتنج المصنفة الثانية، ومصطفى عسل لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالميا لرجال الاسكواش، كما تأهل النيوزيلندي بول كول المصنف الثاني عالمياً للرجال.

ويحمل مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالميا، لقب النسخة الماضية من بطولة العظماء الثمانية، كما تحمل هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثالثة عالميا لقب السيدات عن ذات البطولة.