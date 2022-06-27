شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: لم أتوقع صدام كيروش واتحاد الكرة.. والمنتخب الأولمبي أزمة أكبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد ضياء السيد، مدرب المنتخب الأسبق، أنه لم يتوقع الصدام الذي حدث مؤخرًا بين كارلوس كيروش واتحاد الكرة، مشيرًا إلى أزمة كبيرة تضرب الكرة المصرية وهي خاصة بالمنتخب الأولمبي.

وقال ضياء السيد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC، أتمنى أن يوفق الله الاتحاد المصري لكرة القدم، في اختيار مدير فني مناسب للمنتخب الوطني يحقق الأهداف التي نسعى إليها جميعًا.

وعن عدم ترشيحه للانضمام للجهاز الفني الجديد للمنتخب قال السيد: "اتحاد الكرة يتعامل معي كمدرب برتغالي.. وعصام الحضري وشوقي يستحقان التواجد في الجهاز الفني لمنتخب مصر".

وعن التعاقد مع سوزا لتدريب المنتخب، قال مدرب المنتخب الأسبق: "سمعت أن باولو سوزا مدرب جيد، لكني لا أعرف السيرة الذاتية له وغير قادر على الحكم على طريقة لعبه".

وأضاف ضياء السيد: كارلوس كيروش مدرب قاتل في عمله، ويهتم بالتفاصيل، ولديه سيرة ذاتية رائعة جدًا، وأرفض نغمة أننا خسرناه، فلم يحدث توافق وكل طرف ذهب لطريقه، باولو سوزا مدرب كويس لكن كيروش مدرب عظيم.

وعن رحيل إيهاب جلال قال ضياء السيد، حزين على إيهاب جلال وطريقة رحيله غير الجيدة عن منتخب مصر.

وعن المنتخب الأولمبي قال ضياء السيد: "المنتخب الأولمبي أزمة كبيرة في الكرة المصرية أكثر من المنتخب الأول، المنتخب الأولمبي لم يجتمع في 6 أجندات دولية، ولم يتبق الكثير على بطولة كأس الأمم الأفريقية".

وأتم مدرب المنتخب الأسبق، أن المدرب القادم للمنتخب الأولمبي سيكون أمام تحد كبير، لن أوافق بسهولة على تدريب المنتخب الأولمبي في حالة حصولي على عرض لتدريبه.