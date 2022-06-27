شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك الأحد 26 / 6 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك أمس الأحد 27 / 6 / 2022، العديد من الأخبار المهمة، على رأسها مواصلة الفريق الكروى استعداداته لمواجهة سيراميكا الثلاثاء المقبل فى الجولة الـ23 للدورى.

تأهيل فتوح والمثلوثى استعدادًا لمواجهة سيراميكا

خاض الثنائي أحمد فتوح وحمزة المثلوثي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خلال مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

طارق حامد ومحمود علاء وأبو جبل يواصلون التأهيل فى الزمالك

واصل الثلاثي طارق حامد ومحمود علاء ومحمد أبو جبل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أداء برنامجهم التأهيلي خلال مران اليوم الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وخاض الثلاثي بعض التدريبات الخفيفة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة ضمن برنامجهم التأهيلي المخصص من الجهاز الفني الفريق.

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة سريعة مع الثنائي أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو لاعبى الفريق خلال مران اليوم الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة ضمن الاستعدادات لمواجهة سيراميكا المقرر لها الثلاثاء فى الدورى.