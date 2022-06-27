شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: مينفعش الكأس يتلعب بالقوائم الجديدة وإلغاء الدورى فكر فاسد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الاهلى، أن الفوز على بيراميدز خطوة كبيرة فى طريق الأهلى لتحقيق لقب الكأس، ولدينا كل الثقة فى لاعبى الأهلى الموجودين فى القائمة بغض النظر عن الغيابات.

وقال سيد عبد الحفيظ، فى تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "نعانى فى بعض الأوقات من العديد من الغيابات، ولكن قائمة الأهلى تحتوى على لاعبين كبار وكلهم يملكون روح الأهلى وإحنا واثقين فى كل اللاعبين".

وأضاف مدير الكرة: الأهلى مركز جدا فى تحقيق لقب كأس مصر بعد فقدان الدورى الموسم الماضى، ومينفعش الأهلى ميكونش طرف فى بطولة السوبر المصرى، لأن الإخفاق فى الكأس يحرمك من السوبر كمان ودا مينفعش نهائى اسم الأهلى ميكونش موجود".

وتابع: بمناسبة كأس مصر النسخة الجديدة، مش عايز أتفاجئ بأن البطولة هتكمل للموسم الجديد بقائمة جديدة لأسباب معينة، مفيش أي داعي إن الموسم يبقى مرتبط بالدوري بس لازم قائمة الدوري تبقى قائمة الكأس".

واختتم سيد عبد الحفيظ تصريحاته قائلا: "التفكير في إلغاء الدوري ده فكر فاسد.. اللي بيطالب بإلغاء الدوري هو اللي اتخانق وحارب عشان كأس السنة اللي فاتت يكمل، مفيش دوري محترم في العالم بيطالبوا بإلغائه".

وانتزع فريق الأهلي فوزا مثيرا أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وضرب الأهلى موعدا مع بتروجت في نصف نهائي كأس مصر، بعد الإطاحة بفريق بيراميدز، ويواجه الفائز فريق الزمالك فى نهائى الكأس.

سجل هدفي الأهلي طاهر محمد طاهر الذى وقع على هدفه العاشر بقميص الأهلي في مباراته رقم 73 بقميص المارد الأحمر، وحسام حسن البديل بالدقيقة 92، فيما سجل هدف بيراميدز رمضان صبحي من ضربة جزاء في الوقت المحتسب بدل من الضائع.