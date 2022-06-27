شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ: شخصية الأهلي هي الأساس.. وقمصان تعامل بذكاء مع مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أن الفريق قدم مباراة كبيرة أمام بيراميدز، رغم الغيابات الكثيرة في صفوفه، وأن شخصية الأهلي هي التي فرضت نفسها خلال المباراة.

وقال عبد الحفيظ: «الأهلي منظومة كبيرة ولاعبو الفريق جزء من هذه المنظومة، ومهما كانت الغيابات الفانلة الحمراء تفرض نفسها، وأي لاعب يتواجد في الملعب يقوم بواجبه على أكمل وجه».

وأشاد عبد الحفيظ بسامي قمصان المدير الفني للفريق، مؤكدًا أنه تعامل مع المباراة بمنتهى الذكاء وباحترافية كبيرة، ونجح في تحقيق الفوز بجدارة واستحقاق.

وتعليقًا على تألق اللاعبين الشباب مع الفريق الأول مثل أحمد نبيل كوكا وزياد طارق، قال عبد الحفيظ: «كل لاعبي الأهلي مهمون جدًّا، حتى اللاعبون الصغار، هم الآن في مرحلة التطور، وأنصحهم بأن ينسوا فكرة تصعيدهم من قطاع الناشئين، وأن يتفهموا جيدًا أنهم أصبحوا لاعبين في الفريق الأول ويلعبون وسط النجوم الكبار في الفريق».

وتعليقًا على الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام في الساعات الأخيرة حول تعاقد الأهلي مع مدير فني جديد، قال مدير الكرة: «التعاقد مع مدير فني جديد ليست مهمتنا أو مهمة لاعبي الفريق فهذا دور مجلس الإدارة.. لاعبونا لديهم من الخبرات ما يمكنهم من الابتعاد عن هذه الأشياء والتركيز بكل قوة في المباريات فقط».

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته، مؤكدًا أن الأهلي أغلق ملف مباراة بيراميدز في كأس مصر، ويركز في مباراة سموحة المقبلة بالدوري الممتاز.