شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الاثنين فى الجولة الـ23 بالدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُستأنف اليوم، الاثنين، باقي مواجهات الأسبوع الثالث والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، والتي يعتلى فيها الزمالك صدارة الدوري برصيد 48 نقطة.

وتقام اليوم ثلاث مباريات قوية، حيث يلتقي الجونة مع إيسترن كومباني، بينما يلاقى فاركو الاتحاد السكندري، ويصطدم فيوتشر بنظيره طلائع الجيش.

فى المباراة الأولى يستقبل فريق الجونة بقيادة مدربه الشاب تامر مصطفى نظيره إيسترن كومباني الذى يقوده علاء عبد العال فى مباراة مرتقبة تقام فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، على ملعب خالد بشارة بمدينة الغردقة.

وفى اللقاء الثاني، يلتقي فريق فاركو الصاعد هذا الموسم للدوري الممتاز تحت قيادة مدربه البرتغالي نونو ألميدا، نظيره الاتحاد السكندري، فى مواجهة "سكندرية" خالصة، تقام على استاد الإسكندرية فى السابعة مساءً، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من الدوري.

وتختتم مواجهات اليوم حينما يواجه فريق فيوتشر بقيادة مدربه على ماهر، نظيره طلائع الجيش، فى مواجهة تعد بالكثير من الندية والإثارة تجمع الفريقين باستاد السلام في التاسعة مساءً.