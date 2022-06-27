شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعد لمواجهة سموحة بدون راحة بعد إقصاء بيراميدز من الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته في الرابعة عصر اليوم الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك استعدادًا لمواجهة سموحة المقبلة في الدوري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني مواصلة التدريبات بدون راحة، في ظل العمل على تجهيز اللاعبين بدنيًّا وخططيًّا للمباراة التي تقام يوم الأربعاء المقبل.



وحقق الأهلي الفوز على بيراميدز بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة.