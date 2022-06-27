شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشناوى: ركلة جزاء بيراميدز ضد الأهلي "صحيحة" وأخرى لم تحتسب على محمد هاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أحمد الشناوي، الخبير التحكيمي، أن ضربة الجزاء التي احتسبها الحكم الروماني كوفاكس لصالح بيراميدز على النادي الأهلي في الدقائق الأخيرة من اللقاء صحيحة، ولا يوجد فيها شك.

وواصل الشناوي، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، مع الإعلامي إبراهيم فايق، على فضائية أون تايم سبورتس2: "لا يوجد خطأ على محمد هاني في التدخل على عبد الله السعيد يستوجب وجود ضربة جزاء".

وعاد الشناوي في مداخلة أخرى بعد الإدلاء بتصريحاته السابقة بقرابة ربع ساعة، ليؤكد أنه أخطأ في تقدير تدخل محمد هاني على فخر الدين بن يوسف، موضحا أن اللعبة تستحق احتساب ضربة جزاء لصالح بيراميدز والحكم تغاضى عنها.

وحقق فريق الأهلي فوزا مثيرا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، ليتأهل المارد الأحمر لمواجهة بتروجت في نصف النهائي، بعد 90 دقيقة مثيرة أدارها الحكم الروماني كوفاكس بامتياز.

سجل هدفي الأهلي طاهر محمد طاهر الذى وقع على هدفه العاشر بقميص الأهلي في مباراته رقم 73 بقميص المارد الأحمر، وحسام حسن البديل، فيما سجل هدف بيراميدز رمضان صبحي من ضربة جزاء في الوقت المحتسب بدل من الضائع.