شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكام مباريات اليوم من الجولة الـ23 بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، حكام مباريات اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدورى المصرى الممتاز.



فيوتشر



فاركو



الجونة

فيوتشر وطلائع الجيشفاركو والاتحاد السكندرىالجونة وإيسترن كومبانى

من ناحية أخرى كشف مسئولو اتحاد الكرة، أن المعيار الأقرب لتحقيق العدالة بين الأندية فى اختيار المرشحين للمشاركة فى بطولات افريقيا للموسم المقبل، هو معيار ترتيب جدول الدورى بعد انتهاء الدور الأول بحيث يكون جميع الفرق لعبت نفس العدد من المباريات.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أنه عندما يواجه الأهلى نظيره الجونة يوم 5 يوليو المقبل، تكون جميع الفرق قد لعبت مباريات الدور الأول، وبالتالى يمكن اختيار الفرق المشاركة فى بطولات أفريقيا بناء على مباريات الدور الأول، وبالتالي سيكون الزمالك والأهلى هما المرشحان لدورى أبطال أفريقيا وبيراميدز وفيوتشر للكونفدرالية.

وتابع مسئولو اتحاد الكرة أن هذا الأمر ستتم مناقشته فى الاجتماع المقبل للمجلس لاتخاذ قرار رسمى بشأنه.

وقرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" مد مهلة تحديد الأندية المشاركة فى بطولات أفريقيا للموسم الجديد، سواء دورى أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية الأفريقية، إلى 30 يوليو المقبل بدلاً من 30 يونيو الجارى، كما كان مقررًا.

ومن المقرر أن يناقش اتحاد الكرة قرار "كاف" الجديد، وبناءً على الموعد الجديد تحديد طريقة تحديد الأندية الأربعة المشاركة فى بطولات الكاف للموسم الجديد.