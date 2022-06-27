شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل: سامى قمصان فرض أسلوبه على بيراميدز وحقق ما كان يتخيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طه إسماعيل، نجم النادى الأهلى السابق، أن سامى قمصان مدرب الأهلى وضع تخيلا قبل المباراة وقام بتنفيذه فى الملعب، ونجح فى تحقيق ما كان يتخيله واستحواذ بيراميدز كان سلبيا.

وقال طه إسماعيل، فى تصريحات خلال الاستوديو التحليلى لقناة "أون تايم سبورتس": "الأهلى استفاد جدا من طريقته التى لعب بها أمام بيراميدز وأغلق معظم المساحات أمام لاعبى بيراميدز، وسامى قمصان تخيل سيناريو لهذه المباراة بغلق المساحات واللعب على هجمة مرتدة يخطف منها هدف، وهو ما حدث بالفعل فى المباراة وبالفعل خطف هدف وقفل كل المساحات".

واضاف طه إسماعيل: "الاستحواذ بتاع بيراميدز كان سلبى لأنه كان بطيء جدا بيمنح الأهلى غلق المساحات وكمان بيعطى الأهلى فرصة الهجوم المرتد بسبب المساحات اللى فى خلف ضهر لاعبى بيراميدز، وسامى قمصان فرض أسلوبه على تاكيس جونياس".

وانترع فريق الأهلي فوزا مثيرا أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وضرب الأهلى موعدا مع بتروجت في نصف نهائي كأس مصر، بعد الإطاحة بفريق بيراميدز، ويواجه الفائز فريق الزمالك فى نهائى الكأس.

سجل هدفي الأهلي طاهر محمد طاهر الذى وقع على هدفه العاشر بقميص الأهلي في مباراته رقم 73 بقميص المارد الأحمر، وحسام حسن البديل بالدقيقة 92، فيما سجل هدف بيراميدز رمضان صبحي من ضربة جزاء في الوقت المحتسب بدل من الضائع.