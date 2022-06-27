شكرا لقرائتكم خبر عن ربيع ياسين مديرا فنيا لأسوان رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد مجلس إدارة أسوان، برئاسة المستشار الشافعي صالح، مع ربيع ياسين المدير الفني السابق لمنتخب الشباب وفريق بتروجت، لتولى القيادة الفنية لممثل الصعيد فى الموسم المقبل بدورى الأضواء.

ويسعى مجلس إدارة أسوان لتحقيق طموحات جماهيره والوصول لأبعد نقطة فى المسابقة، وتحقيق الانتصارات مع ياسين، الذى يملك خبرات كبيرة في مجال التدريب.

ورحل أحمد مصطفى بيبو، المدير الفنى السابق، عن أسوان رغم قيادة الفريق للعودة للدوري من جديد، وكذلك الأداء الجيد الذى ظهر عليه لاعبو أسوان أمام الزمالك، فى الدور نصف النهائى لبطولة كأس مصر من العام الماضى والخسارة بهدفين مقابل هدف.