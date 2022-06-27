شكرا لقرائتكم خبر عن جونياس: أجبرنا الأهلي على الدفاع.. وأهنئ لاعبي بيراميدز رغم الخسارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، عن رضاه على أداء لاعبيه أمام الأهلي في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، على استاد القاهرة الدولي بربع نهائي كأس مصر.

وقال جونياس، في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أهنئ لاعبي فريقي على الأداء والروح العالية التي ظهروا عليها خلال اللقاء لكن للأسف خسرنا في النهاية".

وأضاف: "أجبرنا الأهلي على اللعب الدفاعي والفريق المنافس حقق الانتصار؛ بسبب استغلاله الفرص القليلة التي أتيحت له رغم سيطرتنا على المباراة طوال الوقت".

وتابع: "دائما نجبر منافسينا على الدفاع ولا أحد يمنحنا الاستحواذ نحن الذي نجبر الجميع على الدفاع ونعاني من ترجمة الفرص التي تتاح لنا وهذه مشكلتي أنا وأسعى لحلها".

وأتم: "سيطرتنا المباراة كان أمرًا إيجابيًّا، لكن عدم تسجيلنا للأهداف أمر سلبي ويجب علينا حله في أسرع وقت، ولا أتفق أن شريف إكرامي السبب في خسائر الفريق حاليا لأنه حارس أكثر من ممتاز".