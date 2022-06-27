شكرا لقرائتكم خبر عن قمصان: خضنا مباراة دفاعية أمام بيراميدز.. ولا أهتم بالرد على جونياس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب سامي قمصان، المدير الفني المؤقت لفريق الأهلي، عن سعادته بفوز فريقه على بيراميدز بنتيجة 2 / 1 وتأهله إلى نصف نهائي كأس مصر، قائلا: "أشكر لاعبي الأهلي على الفوز".

وقال قمصان، خلال المؤتمر الصحفي: "قررنا خوض مباراة دفاعية أمام فريق مكتمل الصفوف، وقررنا الاعتماد على المرتدات ونجحنا في الخروج بالفوز".

وأضاف قمصان: "لا أهتم بالرد على مدرب بيراميدز حول تقديم مباراة أفضل من الأهلي وقدمنا مباراة جيدة دفاعيا وهجوميا عبر المرتدات بتسجيل هدفين".

وتابع المدير الفني المؤقت لفريق الأهلي: "أشكر عمرو السولية على مجهوده وقتاليته رغم الغيابات حوله ويقدم بالفعل مستوى جيدا، وشدد محمد الشناوي من أفضل الحراس في تاريخ مصر ومن الوارد حدوث أخطاء".

وعن أحقية بيراميدز في التحصل على ركلة جزاء، قال: "ركلة جزاء بيراميدز أعتقد أنها غير صحيحة، ويبدو أن هناك تعاطفا في احتسابها قبل صافرة النهاية".

وأضاف: "أشكر جمهور الأهلي قبل نهاية مشواري كمدير فني للفريق بشكل مؤقت وأتمنى التوفيق للمدرب الجديد".