شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدي يؤازر الأهلي أمام بيراميدز في أول ظهور بعد العودة من قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عمار حمدي، لاعب الأهلي، على التواجد في ملعب استاد القاهرة ومؤازرة فريقه في مباراته ضد بيراميدز في ربع نهائي كأس مصر والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف والصعود إلى نصف نهائي البطولة.

وظهر عمار حمدي لأول مرة في استاد القاهرة بعد عودته من قطر لإجراء برنامج تأهيلي في أحد المراكز المتخصصة بالدوحة، للتعافي من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وتواجد معه محمد محمود الذي غاب عن قائمة الأهلي ضد بيراميدز.

نجح فريق الأهلى في تحقيق فوز غال وثمين على الأهلى على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة في دور الـ8 لكأس مصر من نسخته الماضية، ليضرب موعدا مع بتروجت في الدور قبل النهائي للبطولة.

أحرز هدف المباراة طاهر محمد طاهر في الدقيقة 18 من ضربة رأس متقنة، فشل شريف إكرامى حارس بيراميدز في التعامل معها، وفى الوقت بدل الضائع يحرز حسام حسن الهدف الثانى للمارد الأحمر، وفى الدقيقة الأخيرة يحرز رمضان صبحى الهدف الوحيد لبيراميدز من ضربة جزاء.