أهداف مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

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القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الأهلى فوزا غاليا وثمينا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد القاهرة فى دور الـ8 لكأس مصر من نسخته الماضية، ليضرب موعدا مع بتروجت فى الدور قبل النهائى للبطولة.

أحرز هدف المباراة طاهر محمد طاهر فى الدقيقة 18 من ضربة رأس متقنة، فشل شريف إكرامى حارس بيراميدز فى التعامل معها، وفى الوقت بدل الضائع يحرز حسام حسن الهدف الثانى للمارد الأحمر، وفى الدقيقة الأخيرة يحرز رمضان صبحى الهدف الوحيد لبيراميدز من ضربة جزاء.

تشكيل الفريقين

يضم تشكيل الأهلى كلاً من: محمد الشنأوي، محمود وحيد، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني، أليو ديانج، عمرو السولية، أحمد كوكا، أفشة، طاهر محمد طاهر، ومحمد شريف.

بينما جاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: على جبر- أسامة جلال- أحمد فتحى- حسين السيد

خط الوسط: عبد الله السعيد- نبيل دونجا- إسلام عيسى- رمضان صبحى- وليد الكرتي

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد الشنأوى- إيريك ترأورى- أحمد توفيق- إبراهيم توريه- عبد الله مجدى- أحمد سامى- محمود صابر- محمد الجباس- هشام محمد

وخرج من قائمة المباراة، لاعب الوسط محمد صادق، والمهاجم الجنوب أفريقى فخرى لاكاي

الشوط الأول

بدأت المباراة بهجوم من كلا الفريقين ولم ينتظر اللاعبون فترة جس النبض وضغط لاعبو بيراميدز، ودانت لهم السيطرة، وفى الدقيقة 12 كاد عبد الله السعيد يحرز أول أهداف اللقاء عندما استلم كرة من خارج منطقة الجزاء وسددها قوية علت العارضة بقليل.

فى الدقيقة 18 نجح طاهر محمد طاهر من إحراز هدف التقدم للفريق الأحمر من ضربة ركنية ارتقى لها لاعب الأهلى ووضعها برأسه، وفشل شريف إكرامى حارس بيراميدز فى التصدى لها.

فى الدقيقة 25 قام لاعبو بيراميدز بمحأولة هجومية بتمريرة طولية من وسط الملعب إلى داخل منطقة الجزاء، تمكن فخر الدين بن يوسف من ترويضها بشكل جيد، ثم سدد مقصية خلفية ضعيفة نسبيا وضعت الكرة سهلة فى أحضان الحارس محمد الشنأوي.

وحاول لاعبو بيراميدز الضغط على لاعبى الأهلى بغية إحراز هدف التعادل دون جدوى، فى المقابل يعتمد لاعبو الأهلى على الهجمات المرتدة التى مثلت خطورة على مرمى ألفريق السمأوى.

وأجرى بيراميدز أولى تغييراته فى الدقيقة 33 بخروج حسين السيد للإصابة وحل بدلا منه أحمد سامى، وفى الدقيقة 34 ركلة ركنية للنادى الأهلى نفذها محمود وحيد بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع سريعا من أمام المرمى إلى وسط الملعب.

هدأت المباراة لمدة دقيقتين، ونشط بعدها لاعبو بيراميدز خاصة الثنائى عبد الله السعيد ورمضان صبحى ومن أمامهم إسلام عيسى، وفى الدقيقة 39 تسديدة قوية من إسلام عيسى من داخل منطقة جزاء النادى الأهلى تصدى لها محمد الشنأوى بنجاح وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

فى الدقيقة 40 ركلة ركنية لبيراميدز على يمين مرمى الأهلي، نفذها عبد الله السعيد بعرضية قوية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع سريعا إلى رمية تماس من الجانب العكسى لملعب المباراة، بعدها بدقيقة يقوم إسلام عيسى باختراق منطقة جزاء الأهلى من الجبهة اليمنى، لكنه فقد السيطرة على الكرة تحت الضغط الدفاع القوى لأحمد نبيل كوكا لتتحول الكرة بالنهاية إلى ركلة مرمى.

تمر الدقائق المتبقية عبارة عن كر وفر بين ألفريقين حتى أطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتفوق الأهلى على بيراميدز بهدف دون مقابل.

الشوط الثانى

بدأ الشوط الثانى بالتغيير الأول للأهلى بنزول صلاح محسن بدلا من محمود وحيد، وفى الدقيقة 47 تسديدة أرضية قوية عن طريق فخر الدين بن يوسف لاعب بيراميدز من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس محمد الشنأوى بثبات.

فى الدقيقة 50 ركلة ركنية لبيراميدز على يمين مرمى النادى الأهلي، نفذها عبد الله السعيد بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع من أمام المرمى بعيدا عن مناطق الخطورة، بعدها بدقيقة محاولة هجومية خطيرة للنادى الأهلى بعد تمريرة بينية متقنة عن طريق محمد مجدى أفشة باتجاه محمد شريف المنطلق بشكل منفرد بالمرمى من داخل منطقة الجزاء لكنه مرر الكرة بشكل غريب وغير متقن بعيد عن زميله صلاح محسن ليتدخل الدفاع سريعا ويتمكن من إبعاد الكرة.

فى الدقيقة 52 محاولة هجومية لبيراميدز بعرضية من الجبهة اليمنى عن طريق أحمد فتحى إلى داخل منطقة الجزاء تحولت بشكل مباشر تجاه المرمى لتصطدم بالعارضة العلوية وتتحول إلى ركلة مرمى.

فى الدقيقة 60 محاولة هجومية خطيرة لبيراميدز بعد خطأ من ياسر إبراهيم فى تمرير الكرة على حدود منطقة الجزاء، نجح لاعبو بيراميدز فى استخلاص الكرة وتمريرها لفخر الدين بن يوسف الذى سدد كرة مباشرة تصدى لها الحارس محمد الشناوى بثبات.

فى الدقيقة 69 ركلة ركنية لبيراميدز على يمين مرمى النادى الأهلي، نفذها عبد الله السعيد بعرضية داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع إلى حدود المنطقة لتجد متابعة من إسلام عيسى بتسديدة مباشرة تصدى لها الحارس محمد الشناوي.

وامتلك لاعبو بيراميدز الكرة وضغطوا فى الوقت الذى مال فيه لاعبو الأهلى للدفاع بكل قوة، وأجرى تاكيس جونياس المدير ألفنى لبيراميدز تغييرين بنزول إبراهيم توريه بدلا من دونجا، واريك ترأورى بدلا من فخر الدين بن يوسف، يقوم بعدها سامى قمصان المدير ألفنى للأهلى بإجراء تغييرين بنزول حسام حسن بدلا من محمد شريف، وكريم فؤاد بدلا من محمد هانى، وزياد طارق بدلا من طاهر محمد طاهر.

وضغط لاعبو بيراميدز فى الربع ساعة الأخيرة من اللقاء من أجل إدراك هدف التعادل بدون جدوى بفضل تألق ثنائى الدفاع الأهلاوى رامى ربيعة وياسر إبراهيم، وعلى الرغم من المحاولات التى قام بها عبد الله السعيد ورمضان صبحى والتغييرات التى أجراها المدير الفنى لبيراميدز إلا أن لاعبى الفريق السماوى فشلوا فى الوصول لمرمى محمد الشناوى وفى الوقت بدل الضائع نجح حسام حسن من إحراز الهدف الثانى للمارد الأحمر من انفراد كامل بشريف إكرامى يسدد الكرة قوية تسكن الشباك معلنة عن الهدف الثانى للأهلى.

وفى الدقيقة الأخيرة احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لبيراميدز سددها رمضان صبحى ووضعها قوية فى مرمى محمد الشناوى، وأطلق بعدها حكم اللقاء صافرته معلنا نهاية اللقاء بفوز الأهلى على بيراميدز بهدفين مقابل هدف.