شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: ركلة جزاء بيراميدز "غير صحيحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الأهلى في تحقيق فوز غال وثمين على الأهلى على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة في دور الـ8 لكأس مصر من نسخته الماضية، ليضرب موعدا مع بتروجت في الدور قبل النهائي للبطولة. وأحرز هدف المباراة طاهر محمد طاهر في الدقيقة 18 من ضربة رأس متقنة، فشل شريف إكرامى حارس بيراميدز في التعامل معها، وفى الوقت بدل الضائع يحرز حسام حسن الهدف الثانى للمارد الأحمر، وفى الدقيقة الأخيرة يحرز رمضان صبحى الهدف الوحيد لبيراميدز من ضربة جزاء. المباراة: الأهلى* بيراميدز

النتيجة: هدفان مقابل هدف لصالح الأهلى

لم يقدم الحكم الرومانى استيفان كوفاكس الأداء الفنى والبدني المطلوب فى المباراة، بالإضافة إلى الأخطاء المتكررة فى التحرك والتمركز أغلب أوقات المباراة وكانت أبرز الحالات كالتالى:

الحالة الأولى: فى الدقيقة 94 يحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح بيراميدز ضد رامى ربيعة والغريب أن تقنية الـVAR لم تتدخل، والحالة تشير إلى تحايل من لاعب بيراميدز عبد الله السعيد الذى استغل تلامس بسيط من لاعب الأهلى رامى ربيعة وقام بافتعال السقوط الواضح وقرار الحكم غير صحيح.

اللياقة البدنية: تمركز وتحركات خاطئة أغلب أوقات المباراة، بالإضافة إلى المشى وعدم استغلال اللياقة البدنية وقمة الاستهتار واللامبالاة فى عنصر اللياقة البدنية

حكام الـVAR: كان يجب على حكام الـVAR التدخل عند احتساب ركلة جزاء ضد لاعب الأهلى رامى ربيعة ولكن ذلك لم يحدث.