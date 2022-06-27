شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات إضافية للرباعي روقا وجابر وعاشور وجعفر في الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض محمد أشرف روقا وإسلام جابر وسيف جعفر وإمام عاشور، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعض التدريبات الإضافية، خلال مران الأحد والذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وركز الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا على تصويب الرباعي من داخل منطقة الجزاء، بجانب تنفيذ بعض الكرات الثابتة من أماكن مختلفة حول منطقة الجزاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين للدوري الممتاز.