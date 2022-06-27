الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري السعودي
الطائي - الحزم 22:00
النصر - الفتح 22:00
الهلال - الفيصلي 22:00
الفيحاء - الاتفاق 22:00
الاتحاد - الباطن 22:00
الشباب - الأهلي 22:00
الرائد - أبها 22:00
ضمك - التعاون 22:00
فاركو - الاتحاد 21:00
الجونة - إيسترن كومباني 21:00
فيوتشر - طلائع الجيش 23:20
الدوري العراقي
سامراء - النفط 18:00
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