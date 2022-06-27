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الامارات | مباريات اليوم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري السعودي

الطائي - الحزم 22:00

النصر - الفتح 22:00

الهلال - الفيصلي 22:00

الفيحاء - الاتفاق 22:00

الاتحاد - الباطن 22:00

الشباب - الأهلي 22:00

الرائد - أبها 22:00

ضمك - التعاون 22:00

فاركو - الاتحاد 21:00

الجونة - إيسترن كومباني 21:00

فيوتشر - طلائع الجيش 23:20

الدوري العراقي

سامراء - النفط 18:00

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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