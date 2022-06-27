الامارات | نادال: لم أعد أشعر بالألم في قدمي

شكرا لقرائتكم خبر عن نادال: لم أعد أشعر بالألم في قدمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الإسباني رافايل نادال أنه لم يعد يشعر بالألم في قدمه الذي جعله يعاني منذ عام ونصف العام، مشدداً على رغبته بالاستماتة في الدفاع عن حظوظه في بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى والتي غاب عنها منذ خروجه من نصف النهائي عام 2019.

وشرح ابن الـ36 عاماً قائلاً «بإمكاني السير بشكل طبيعي تقريباً كل يوم.. بالنسبة لي، هذا هو الأهم.. عندما أستيقظ في الصباح، لم أعد أشعر بهذا الألم الذي يرافقني منذ عام ونصف العام، وأنا سعيد جداً.. وخلال التمارين، منذ أسبوعين، لم أمر بأي يوم من هذه الأيام الفظيعة حيث لا يمكنني السير. في بعض الأيام تسير الأمور بشكل جيد، بخلاف أيام أخرى، لكن في المجمل النتيجة إيجابية».

ويعاني الإسباني المتوج بـ22 لقباً كبيراً في مسيرته (رقم قياسي) لسنوات من آلام في القدم مرتبطة بمرض تنكسي وغير قابل للشفاء (متلازمة مولر فايس)، حيث أصبحت شدة الألم لا تطاق في بعض الأحيان منذ 18 شهراً، لدرجة أنه وضع في ذهنه إمكانية اعتزاله كرة المضرب.

وبعد فوزه في بداية يونيو بلقبه الـ14 في رولان غاروس الفرنسية، ثانية بطولات الـ«غراند سلام»، بفضل اعتماده علاج الحقن لتخدير قدمه، أعلن عقب انتصاره أنه لم يعد ينوي استخدام هذه الحقن وأنه سيحاول علاجاً بالترددات الراديوية النبضية بهدف تخدير قدمه ولكن بطريقة أكثر متانة من الحقن.

ويشارك نادال في ويمبلدون من دون أن يخوض أي مباراة تنافسية منذ لقبه على الملاعب الترابية في رولان غاروس لكنه خاض مباريات استعراضية على العشب هذا الأسبوع في لندن.

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