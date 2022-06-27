الامارات | الوحدة يضم البرازيلي ماراكاس في صفقة انتقال حر

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يضم البرازيلي ماراكاس في صفقة انتقال حر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وسائل إعلام برتغالية أن نادي الوحدة أكمل اتفاقه مع المدافع البرازيلي جوبسون دي بريتو غونزاغا (ماراكاس)، لينضم إلى صفوف «العنابي»، في صفقة انتقال حر بداية من الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة «أبولا» أن ماراكاس رفض تمديد عقده مع فريقه باكوس فيريرا البرتغالي، بعدما تلقى عرضاً من الوحدة، للانضمام إلى صفوفه في الموسم الجديد، لافتة إلى أن التعاقد مع ماراكاس وفقاً لطلب المدرب الجديد لـ«العنابي»، البرتغالي كارلوس كارفالهال.

وأضافت: «ماراكاس سينضم إلى الوحدة في صفقة انتقال حر، ومن المتوقع إعلان الصفقة عقب انتهاء عقد اللاعب بشكل رسمي مع باكوس فيريرا في 30 يونيو المقبل».

ونشأ جوبسون دي بريتو (28 عاماً) في صفوف فريق فيتوريا بالبرازيل، ولعب مع العديد من الأندية في الدوري البرازيلي، أبرزها أميركا وسامبايو وكويستي، قبل أن ينضم في 2019 في صفقة انتقال حر إلى باكوس فيريرا، بعقد يمتد لمدة لثلاث سنوات.

وتعد مسيرة ماراكاس مع باكوس فيريرا هي الأبرز بالنسبة للمدافع البرازيلي، بعدما شارك مع الفريق في 85 مباراة، وأحرز هدفين، وحصل على 21 إنذاراً، والبطاقة الحمراء مرة واحدة، عقب حصوله على الإنذار الثاني.

لعب في الدوري البرازيلي لأندية فيتوريا وأميركا وسامبايو وكويستي وباكوس فيريرا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news