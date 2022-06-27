الامارات | ماجد حسن من شباب الأهلي إلى الشارقة.. «صفقة الموسم»

شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد حسن من شباب الأهلي إلى الشارقة.. «صفقة الموسم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة تعاقده رسمياً مع لاعب شباب الأهلي ماجد حسن بعقد يمتد ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر، إذ يعد انضمام ماجد حسن أولى صفقات النادي الشرقاوي للموسم الجديد، وذلك لدعم صفوفه بعناصر جيدة تحضيراً للاستحقاقات المقبلة.

وقال نادي الشارقة على صفحته الرسمية عبر «تويتر»: «نرحب بانضمام اللاعب الدولي ماجد حسن (29 عاماً) إلى قلعة الملك في صفقة انتقال حر بعقد يمتد ثلاثة مواسم».

ويعد انتقال ماجد حسن الذي يجيد اللعب في وسط الملعب للعب في صفوف الشارقة مفاجأة من العيار الثقيل وصفقة الموسم، ويعتبر إضافة كبيرة للفريق الشرقاوي نظراً للخبرة الكبيرة التي يتميز بها كونه لاعباً دولياً وأحد العناصر المؤثرة في صفوف المنتخب الإماراتي قبل تعرضه للإصابات المتكررة.

ويعرف مدرب الشارقة الروماني كوزمين قدرات ماجد حسن الملقب بـ«المهندس»، لأنه سبق أن دربه فترة وجوده مدرباً لفريق شباب الأهلي في 2015، وهي الفترة التي شهدت ظهوراً مميزاً لماجد حسن.

ويسعى مدرب الشارقة كوزمين من خلال استقطاب عدد من اللاعبين المميزين إلى مواصلة نجاحاته مع الفريق بعدما قاده لحصد مركز وصيف بطل الدوري الذي ناله العين.

وقد عانى ماجد حسن كثيراً في الفترات الماضية من الإصابة التي حرمته المشاركات المستمرة سواء على صعيد ناديه السابق شباب الأهلي أو المنتخب الوطني.

وتردد أنه رغم أن اللاعب تلقى عروضاً من أندية أخرى للعب في صفوفها بعدما أصبح لاعباً حراً فإنه فضل الانتقال إلى نادي الشارقة وفق رغبة أكيدة لارتداء قميص الملك الشرقاوي، والدفاع عن شعار الفريق في الفترة المقبلة.

وشارك ماجد حسن مع شباب الأهلي في 10 مباريات في دوري المحترفين للموسم المنصرم، وبلغت دقائق اللعب التي خاضها مع الفريق 715 دقيقة وسجل هدفاً واحداً.

الشارقة يعسكر في النمسا يوليو المقبل

أعلن نادي الشارقة برنامج إعداد الفريق للموسم الجديد 2022-2023 الذي يتضمن إقامة معسكر إعداد خارجي في النمسا خلال الفترة من الرابع من يوليو المقبل حتى 25 أغسطس المقبلين.

وأضاف نادي الشارقة على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «توتير»: «شركة كرة القدم بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول، تعتمد إقامة المعسكر الخارجي في النمسا ضمن برنامج الإعداد الذي سيشتمل على أربع مراحل ويمتد على مدار (53 يوماً) ابتداء من 4 يوليو ولغاية 25 أغسطس المقبل».

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مباريات شارك فيها ماجد حسن مع شباب الأهلي بالدوري الموسم المنصرم.

مدرب الشارقة الروماني كوزمين يعرف قدرات ماجد حسن «المهندس».

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