الامارات | بيل يقترب من لوس أنجلوس بعد نهاية عقده مع مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن بيل يقترب من لوس أنجلوس بعد نهاية عقده مع مدريد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقترب المهاجم الدولي الويلزي غاريث بيل الذي وصل عقده مع فريقه الحالي ريال مدريد الإسباني إلى نهايته، والمتوج معه بلقبه الخامس في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، من الانتقال إلى نادي لوس أنجلوس أف سي المشارك في الدوري الأميركي، حسب ما أفادت العديد من وسائل الإعلام.

ومن المتوقع أن ينضم اللاعب البالغ 32 عاماً والمرتبط بعقد مع النادي المدريدي حتى 30 يونيو الجاري، إلى صفوف نادي ولاية كاليفورنيا ومتصدر المنطقة الغربية في صفقة لمدة عام، ليلتحق بالمخضرم المدافع الإيطالي جورجو كييليني الذي سبقه بتوقيعه على عقد حتّى نهاية عام 2023.

وأشارت قناة «إي إس بي أن» الأميركية أن بيل سيوقع على عقد يتضمن إمكانية التجديد لعام إضافي.

ومن المتوقع أن يبدأ الوافدان الجديدان الدفاع عن قميص فريقهما بعد الافتتاح الرسمي لسوق الانتقالات في السابع من يوليو المقبل، على أن تقام في اليوم التالي مباراة «إل ترافيكو» وهي «دربي» مدينة لوس أنجلوس والتي تجمع بين لوس أنجلوس وغالاكسي بقيادة نجمه المكسيكي خافيير «تشيشاريتو» هرنانديس.

وأعاد بيل وكييليني البريق إلى الدوري الأميركي المهجور من النجوم في أيامهم الأخيرة من مسيرتهم في السنوات الأخيرة، ليسيرا على خطى العديد من اللاعبين الكبار الذين انتقلوا إلى بلاد «العم سام» على غرار الإنجليزي ديفيد بيكهام والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش اللذين انضما إلى غالاكسي، علماً أن الأخير عاد إلى الدوري الإيطالي ليتوج مع ميلان بطلاً، أو الإنكليزي واين روني (دي سي يونايتد) والإيطالي أندريا بيرلو (نيويورك سيتي).

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