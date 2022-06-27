الأهلي يُطيح ببيراميدز بثنائية ويتأهل لنصف نهائي الكأس (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تأهل النادي الأهلي، إلى نصف نهائي كأس مصر 2021، بعدما حقق فوزا مستحقا على نظيره بيراميدز، بهدفين لهدف، في ربع النهائي، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، على استاد القاهرة الدولي.

وأحرز طاهر محمد طاهر الهدف الأول للأهلي، في مرمى بيراميدز، من رأسية رائعة في الدقيقة 18 من زمن الشوط الأول.

ثم أضاف حسام حسن الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 91، مستغلا بينية رائعة من قفشة، لينفرد المهاجم ويضعها ببراعة في شباك إكرامي.

وفي الدقيقة 93، سجل رمضان صبحي، هدف بيراميدز من ضربة جزاء، لينتهي الللقاء بتأهل المارد الأحمر ليواجه بتروجيت، في الدور نصف النهائي من الكأس.

وبدأ سامى قمصان، المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي، المباراة بالتشكيل التالي:

محمد الشناوي

محمود وحيد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني

أليو ديانج، عمرو السولية، أحمد كوكا، أفشة، طاهر محمد طاهر

محمد شريف.

على الجانب الأخر، بدأ تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز،المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد فتحي - حسين السيد

خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل دونجا - إسلام عيسى - رمضان صبحي - وليد الكرتي

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

شاهد الأهداف: