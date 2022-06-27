شكرا لقرائتكم خبر عن 23 لاعباً فى قائمة إيسترن كومبانى استعدادا للجونة.. عودة فراس ودعدور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار علاء عبد العال، المدير الفني لنادي إيسترن كومباني، 23 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق بأحد فنادق الجونة، استعدادا لمباراة الجونة المقرر لها غدا الاثنين فى السابعة مساءً باستاد خالد بشارة، ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة إيسترن كومبانى على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد دعدور، أحمد بوسكا، عمرو حسام

الدفاع: خالد مصطفى-كمال أبو الفتوح - أحمد عبد الموجود (جودة) - صابر الشيمي - يوسف مجدي عبدالغني- حسام حسن - أحمد ثابت داهش.

خط الوسط: أحمد أبو بكر (موكشا) - محمد ناصر (مودي) - أحمد تمساح -أحمد حمزاوي - محمد رمضان -محمد بن علي طرابلسي - محمد خليفة - أحمد حجي - أحمد متعب.

الهجوم: أحمد حمدين -عادل بدر نيمار - يوسف رمضان - فراس بن عيفية.

جدير بالذكر أن إيسترن كومبانى يحتل المركز الأخير فى ترتيب جدول الدورى برصيد 13 نقطة، حصدها من 22 مباراة، حقق الفوز فى مباراتين، وتعادل فى 7 لقاءات، وخسر 12 مواجهة، وسجل لاعبوه 16 هدفا، واستقبلت شباكه 41 هدفا.