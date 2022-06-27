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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 26-6-2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها صحيفة "abola" البرتغالية كشفت أن النادى الأهلى أنهى الاتفاق رسميا مع البرتغالى ريكاردو سواريز، المدير الفنى لنادى جيل فيسنتى البرتغالى لمدة عامين، بداية من الموسم الجديد.

توجت البطلة المصرية نور الشربيني، لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية عالميا لسيدات الاسكواش، ببطولة العظماء الثمانية للاسكواش التي استضافتها مصر بداية من يوم 21 يونيو الجاري وحتى 26 من نفس الشهر، في ختام منافسات موسم الاسكواش 2021/2022، حيث تقدر قيمة الجوائز المادية للبطولة بحوالي 200 ألف دولار، والتي يستضيفها مول العرب، بتنظيم أندية وادي دجلة. الأهلى يتعاقد مع البرتغالى ريكاردو سواريز لمدة موسمين كشفت صحيفة " abola " البرتغالية أن النادى الأهلى أنهى الاتفاق رسميا مع البرتغالى ريكاردو سواريز، المدير الفنى لنادى جيل فيسنتى البرتغالى لمدة عامين، بداية من الموسم الجديد. وقالت الصحيفة، إن ريكاردو سواريز يترك القيادة الفنية لنادى جيل فيسنتي بعد موسم إيجابي للغاية، وقبل المدرب عرضًا من الأهلي وهو النادى الذى تم تدريبه بالفعل ثلاث مرات من قبل مانويل جوزيه. بعد تهديد الإسماعيلى.. اتحاد الكرة يكشف عقوبة الانسحاب من كأس مصر كشف مسئولو اتحاد الكرة، عن أنه حال إنسحاب أي ناد من بطولة كأس مصر سيتم تطبيق اللائحة عليه، والتي تنص على استبعاده من النسخة المقبلة من الكأس بجانب تغريمه 200 ألف جنيه. عماد النحاس يستقر على 22 لاعبًا لمباراة فاركو.. ومابولولو أبرز الغائبين استقر عماد النحاس، المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، على ضم 22 لقائمة الفريق استعدادا لمواجهة فاركو المقرر لها غدا الاثنين باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى العام. خاض الثنائي أحمد فتوح وحمزة المثلوثي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خلال مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

توج البطل المصري مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالمياً لرجال الاسكواش، ببطولة العظماء الثمانية للاسكواش التى استضافتها مصر بداية من يوم 21 يونيو الجارى وحتى 26 من نفس الشهر، فى ختام منافسات موسم الاسكواش 2021/2022، حيث تقدر قيمة الجوائز المادية للبطولة بحوالى 200 ألف دولار.

فاز المصرى البورسعيدى على نظيره مصر المقاصة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على استاد برج العرب في انطلاق منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، وافتتح التسجيل للفريق البورسعيدى جريندو فى الدقيقة 12 قبل أن يضيف الجلاصى الهدف الثانى فى الدقيقة 28.

إيقاف لاعب منتخب المصارعة بسبب المنشطات

تلقى اتحاد المصارعة، برئاسة عصام نوار، خطاباً من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات يفيد إيجابية عينة اللاعب خالد سعيد، وتوجيه اتهام له بانتهاك القواعد المصرية لمكافحة المنشطات.

وجه محمد النني، نجم أرسنال الإنجليزي، رسالة خاصة لجماهير الكرة المصرية، وقال النني فى تصريحات لليوم السابع، "متخافوش على المنتخب، هنموت نفسنا ونتمنى الأداء يكون أفضل مع المدرب الجديد".

أكد عامر حسين، عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة والمشرف العام على المسابقات، أن مسابقة الدورى العام هذا الموسم ستنتهى فى موعدها المعلن من قبل 30 أغسطس المقبل، مشدداً على أنه لا نية لتغيير الموعد.

قررت شركة تذكرتى تعيين مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر فى منصب مستشار الشئون الرياضية بالشركة.

خسر منتخب مصر لكرة الصالات أمام نظيره المغربى بنتيجة 5 / 2، ليودع الفراعنة منافسات كأس العرب من نصف النهائي.