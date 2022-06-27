شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأحد 26 / 6 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الأحد 26 / 6 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، على رأسها، فوز الأهلي على بيراميدز 2 / 1 والتأهل لنصف نهائي كأس مصر، والكشف عن هوية مدرب الأهلي الأجنبي.

نجح فريق الأهلى في تحقيق فوز غال وثمين على الأهلى على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة في دور الـ8 لكأس مصر من نسخته الماضية، ليضرب موعدا مع بتروجت في الدور قبل النهائي للبطولة . أحرز هدف المباراة طاهر محمد طاهر في الدقيقة 18 من ضربة رأس متقنة، فشل شريف إكرامى حارس بيراميدز في التعامل معها، وفى الوقت بدل الضائع أحرز حسام حسن الهدف الثانى للمارد الأحمر، وفى الدقيقة الأخيرة أحرز رمضان صبحى الهدف الوحيد لبيراميدز من ضربة جزاء.

استبعد سامي قمصان، المدير الفني المؤقت للأهلي، على معلول من قائمة الفريق التى ستخوض في التاسعة والنصف مساء اليوم، الأحد، مباراة بيراميدز في ربع نهائى النسخة الماضية من كأس مصر. ورغم أن معلول تواجد فى قائمة الأهلي التى دخلت معسكرا مغلقا أمس، السبت، استعداداً للمباراة، إلا أن قمصان استبعد الدولي التونسي من التشكيل الأساسي والاحيتاطي للمباراة للاإصابة.

لم يتسن لاتحاد الكرة الحصول على موافقة لاستقدام حكام أجانب من الدوريات الخمس الكبرى لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز في ربع نهائي كأس مصر، بناءً على طلب الأهلي الذى طلب الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبى لإدارة هذه المواجهة، وبالفعل بدأ مسئولو الجبلاية مخاطبة الاتحادات الخمس المستهدفة للاستعانة بطاقم حكام تابع لها، ولكن تعذر ذلك بسبب اعتذار هذه الاتحادات الخمس الكبرى. وأرسل اتحاد الكرة خطابات بالفعل للاتحادات الخمس الكبرى لطلب استقدام طاقم حكام أجنبي لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز، ولكن جميعها اعتذرت، وهو ما دفع مسئولى الجبلاية للبحث عن خطة بديلة واستقدام طاقم تحكيم أجنبي من خارج الدوريات الخمس الكبرى. أول تعليق من جيل فيسنتي البرتغالى على تعاقد الأهلي مع ريكاردو استبعد نادي جيل فيسنتي البرتغالي إقالة مدرب الفريق ريكاردو سواريس، بعد التقارير التى انتشرت اليوم، الأحد، وربطت مدرب الفريق سواريز بشغل منصب المدير الفني فى الأهلي. وكانت صحيفة "أبولا" البرتغالية قد كشفت أن هناك اتفاقاً بين سواريز والأهلي، وسيصل المدرب البرتغالى القاهرة فى غضون أيام قليلة لقيادة الفريق. ريكاردو سواريز مدرب الأهلي الجديد يصل القاهرة الأربعاء لقيادة الفريق يصل ريكاردو سواريز، مدرب النادى الأهلي الجديد، القاهرة الأربعاء المقبل تمهيداً لتولي تدريب الفريق خلفاً للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني. ورغم أن الأهلي رفض الكشف عن هوية مدربه الجديد، إلا أن صحيفة " abola " البرتغالية أكدت أن مواطنها ريكاردو سواريز سيكون هو المدير الفنى الجديد للقلعة الحمراء. وأوضحت الصحفية البرتغالية أن الأهلى أنهى الاتفاق مع البرتغالى ريكاردو سواريز، المدير الفنى لنادى جيل فيسنتى البرتغالى لمدة عامين بداية من الموسم الجديد.

قررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة إقامة مباراة الأهلى ومصر للمقاصة فى دور الـ16 بكأس مصر 14 أغسطس المقبل باستاد السلام فى الثامنة مساءً. وكشف مسئولو اتحاد الكرة عن أنه حال انسحاب أى ناد من بطولة كأس مصر سيتم تطبيق اللائحة عليه، والتى تنص على استبعاده من النسخة المقبلة من الكأس بجانب تغريمه 200 ألف جنيه. صحيفة جنوب أفريقية: مستقبل بيرسى تاو فى الأهلي على المحك بعد رحيل موسيماني كشفت تقارير صحفية عن تضاؤل فرص استمرار الجنوب أفريقى بيرسى تاو، صانع ألعاب النادى الأهلى، مع القلعة الحمراء فى الموسم الجديد بسبب رحيل بيتسو موسيماني وسلسلة الإصابات التى تطارد اللاعب، وكان آخرها مزق العضلة الأمامية، وهى الإصابة الثالثة منذ ارتدائه القميص الأحمر بداية هذا الموسم. وذكرت صحيفة " kickoff" الجنوب أفريقية تعرض بيرسى تاو، صانع ألعاب النادى الأهلى، لثلاث إصابات منذ ارتدائه القميص الأحمر، الأولى فى 21 سبتمبر 2021 وتعرض وقتها للإصابة بمزق فى العضلة الضامة، وغاب لمدة 40 يوماً عن الفريق.