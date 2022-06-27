شكرا لقرائتكم خبر عن شريف مصطفى: مصر تستضيف البطولة العربية الثامنة للكونغ فو.. ونجهز خطة تطوير شاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قدم شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، الشكر لكل من سانده ودعمه ومنحه صوته ليفوز برئاسة الاتحاد العربي للكونغ فو للدورة الانتخابية 2022-2026 خلال أعمال الجمعية العمومية للاتحاد العربي التي أقيمت في القاهرة بمشاركة 11 دولة عربية في القاهرة.

وكشف أن الجمعية العمومية للاتحاد العربي للووشو كونغ فو وافقت على استضافة مصر للبطولة العربية الثامنة للشباب لتقام في شهر أكتوبر 2022 في محافظة بورسعيد، وسيكون بذلك بمثابة انطلاق للنشاط العربي للاتحاد على مستوى الدول العربية ومصر.

وتابع شريف مصطفى أنه تم عقد اجتماع مؤخرا مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، للاتفاق على كافة تفاصيل استضافة المدينة الباسلة للبطولة العربية الثامنة للشباب وسط ترحيب كبير من جانب محافظ بورسعيد وتم الاتفاق على الخطوط العريضة حول استضافة ذلك الحدث الرياضي الكبير.

وأكد رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو أنه سيتم تجهيز خطة تطوير شاملة من أجل صقل مواهب جميع أبناء لعبة الكونغ فو من لاعبين ومدربين وحكام خاصة على المستوى العربي.

وتابع شريف مصطفى موجها حديثه إلى الدول الأعضاء في الاتحاد العربي للووشو كونغ فو: «لا أخفيكم سرا أن المهام والأحمال في ازدياد مستمر لكن مع التخطيط المنظم وترتيب الأوليات ووضع المصلحة العامة ضمن الأوليات نسير على درب النجاح نقبل جميع الآراء والنقد البناء ونضعه في مقدمة أولياتنا ننصت باهتمام للجميع وأبوابنا مفتوحة دائما لأي فكر جديد هدفه المصلحة العامة والتطوير».

واختتم مصطفى تصريحاته بتعهده بالعمل على رفعة ونهضة وتطوير اللعبة في المنطقة العربية والقارية والدولية مع تقديم كافة أوجه الدعم والتقديم لجميع أبناد اللعبة من لاعبين ومدربين وحكام لتطوير اللعبة وتوسعها وتواصل تميزها وتصدرها قائمة أهم الألعاب الشعبية في الوطن العربي.

وشهدت انتخابات الجمعية العمومية للاتحاد العربي للكونغ فو للدورة الانتخابية 2022-2026 وذلك فوز كل من شريف مصطفى في منصب الرئيس وفي منصب نائب الرئيس فاز بالتزكية السعودي محمد القحطاني، والأردني محمد الخوالدة، والأردني ظلال الخطيب، والمغربي عبد الرحمن الصناغي، والليبي بشير العرضاوي، وفي العضوية فاز كل من الكويتي ناصر اللوغاني، والسوري همام الداية، والتونسي صوفان التواتي، واليمني محمد عبده راوح، والفلسطيني حسين الخطيب.

وشارك في الجمعية العمومية للاتحاد العربي للووشو كونغ فو كل من: تونس، اليمن، الأردن، ليبيا، المغرب، فلسطين، سوريا، لبنان، السودان، السعودية بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.