7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 26-6-2022 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها فوز الأهلى على بيراميدز وصعوده لنصف نهائى كأس مصر.

الأهلى يهزم بيراميدز 2 / 1 ويواجه بتروجت فى نصف نهائى كأس مصر

نجح فريق الأهلى في تحقيق فوز غال وثمين على الأهلى على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة في دور الـ8 لكأس مصر من نسخته الماضية، ليضرب موعدا مع بتروجت في الدور قبل النهائي للبطولة .

توج البطل المصري مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالمياً لرجال الاسكواش، ببطولة العظماء الثمانية للاسكواش التى استضافتها مصر بداية من يوم 21 يونيو الجارى وحتى 26 من نفس الشهر، فى ختام منافسات موسم الاسكواش 2021/2022، حيث تقدر قيمة الجوائز المادية للبطولة بحوالى 200 ألف دولار.

فاز المصرى البورسعيدى على نظيره مصر المقاصة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على استاد برج العرب في انطلاق منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، وافتتح التسجيل للفريق البورسعيدى جريندو فى الدقيقة 12 قبل أن يضيف الجلاصى الهدف الثانى فى الدقيقة 28.

وجه محمد النني، نجم أرسنال الإنجليزي، رسالة خاصة لجماهير الكرة المصرية، وقال النني فى تصريحات لليوم السابع، "متخافوش على المنتخب، هنموت نفسنا ونتمنى الأداء يكون أفضل مع المدرب الجديد".

أكد عامر حسين، عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة والمشرف العام على المسابقات، أن مسابقة الدورى العام هذا الموسم ستنتهى فى موعدها المعلن من قبل 30 أغسطس المقبل، مشدداً على أنه لا نية لتغيير الموعد.

قررت شركة تذكرتى تعيين مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر فى منصب مستشار الشئون الرياضية بالشركة.

خسر منتخب مصر لكرة الصالات أمام نظيره المغربى بنتيجة 5 / 2، ليودع الفراعنة منافسات كأس العرب من نصف النهائي.