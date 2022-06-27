شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتقدم على بيراميدز بهدف طاهر محمد طاهر فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين الأهلى وبيراميدز بتفوق المارد الأحمر بهدف دون مقابل أحرزه طاهر محمد طاهر، فى المباراة المقامة باستاد القاهرة فى دور الـ8 لكاس مصر من نسخته الماضية.

بدأت المباراة بهجوم من كلا الفريقين ولم ينتظر اللاعبون فترة جس النبض وضغط لاعبو بيراميدز وكانت لهم السيطرة وفى الدقيقة 12 كاد عبد الله السعيد يحرز أول أهداف اللقاء عندما استلم كرة من خارج منطقة الجزاء وسددها قوية علت العارضة بقليل.

فى الدقيقة 18 ينجح طاهر محمد طاهر من إحراز هدف التقدم للفريق الأحمر من ضربة ركنية ارتقى لها لاعب الأهلى ووضعها برأسه، وفشل شريف إكرامى حارس بيراميدز فى التصدى لها.

في الدقيقة 25 يقوم لاعبو بيراميدز بمحاولة هجومية بتمريرة طولية من وسط الملعب إلى داخل منطقة الجزاء تمكن فخر الدين بن يوسف من ترويضها بشكل جيد ثم سدد مقصية خلفية ضعيفة نسبيا وضعت الكرة سهلة في أحضان الحارس محمد الشناوي.

يحاول لاعبو بيراميدز الضغط على لاعبى الأهلى بغية إحراز هدف التعادل دون جدوى ، في المقابل يعتمد لاعبى الأهلى عبى الهجمات المرتدة التي مثلت خطورة على مرمى الفريق السماوى .

يجرى بيراميدز أولى تغييراته في الدقيقة 33 بخروج حسين السيد للإصابة ويحل بدلا منه احمد سامى ، وفى الدقيقة 34 ركلة ركنية للنادي الأهلي نفذها محمود وحيد بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع سريعا من أمام المرمى إلى وسط الملعب.

تهدأ المباراة بعض الشئ لمدة دقيقتين، ينشط بعدها لاعبو بيراميدز خاصة الثنائى عبد الله السعيد ورمضان صبحى ومن امامهم إسلام عيسى ، في الدقيقة 39 تسديدة قوية من إسلام عيسى من داخل منطقة جزاء النادي الأهلي تصدى لها محمد الشناوي بنجاح وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

فى الدقيقة 40 ركلة ركنية لبيراميدز على يمين مرمى الأهلي، نفذها عبد الله السعيد بعرضية قوية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع سريعا إلى رمية تماس من الجانب العكسي لملعب المباراة ، بعدها بدقيقة يقوم إسلام عيسى بإختراق منطقة جزاء الأهلي من الجبهة اليمنى لكنه فقد السيطرة على الكرة تحت الضغط الدفاع القوي لأحمد نبيل كوكا لتتحول الكرة بالنهاية إلى ركلة مرمى.

تمر الدقائق المتبقية عبارة عن كر وفر بين الفريقين حتى اطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتفوق الأهلى على بيراميدز بهدف مقابل للاشئ .

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي، محمود وحيد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني، أليو ديانج، عمرو السولية، أحمد كوكا، أفشة، طاهر محمد طاهر، ومحمد شريف.

ويقود مباراة الأهلي وبيراميدز ، الحكم الروماني استفان كوفاكس ومعه ثلاثة من بلاده وهم : مارينسكو فاسيليم فلوري والروماني أرتين ميهاي أوفيديو وتشيفوليت أندريه فلورين وللفار كلاً من ، المجري بوغنار تاماس ومواطنه بيرك بالاز.

بينما جاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد فتحي - حسين السيد

خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل دونجا - إسلام عيسى - رمضان صبحي - وليد الكرتي

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد الشناوي - إيريك تراوري - أحمد توفيق - إبراهيم توريه - عبد الله مجدي - أحمد سامي - محمود صابر - محمد الجباس - هشام محمد

وخرج من قائمة المباراة، لاعب الوسط محمد صادق، والمهاجم الجنوب أفريقي فخري لاكاي



































































































































































