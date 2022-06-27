شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد يتقدم للأهلي فى مرمى بيراميدز بالدقيقة 18.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز طاهر محمد، لاعب الأهلي، هدف التقدم لفريقه في شباك بيراميدز في الدقيقة 18 من عمر المباراة التي تجعهما مساء الأحد على استاد القاهرة، في الدور ربع نهائي بطولة كأس مصر.

وأعلن سامي قمصان، المدير الفني المؤقت للأهلي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد بيراميدز مساء الأحد، في ربع نهائي النسخة الماضية من كأس مصر.

وضم تشكيل الأهلي، كلاً من: محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمود وحيد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني في الدفاع، إليو ديانج، عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، في الوسط، أفشة، طاهر محمد طاهر ومحمد شريف في الهجوم.

فيما أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد الأهلي في ربع نهائي بطولة كأس مصر على استاد القاهرة الدولي.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي: شريف إكرامي في حراسة المرمى، علي جبر - أسامة جلال - أحمد فتحي - حسين السيد في خط الدفاع، عبد الله السعيد - نبيل دونجا - إسلام عيسى - رمضان صبحي - وليد الكرتي في خط الوسط، فخر الدين بن يوسف في خط الهجوم

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي - إيريك تراوري - أحمد توفيق - إبراهيم توريه - عبد الله مجدي - أحمد سامي - محمود صابر - محمد الجباس - هشام محمد ، بينما خرج من قائمة المباراة، لاعب الوسط محمد صادق، والمهاجم الجنوب أفريقي فخري لاكاي.











































































