شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد اليوم الأحد لبعثة مصر فى دورة ألعاب البحر المتوسط.. 5 ميداليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت منافسات اليوم الأحد، من دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة حاليا فى وهران من 25 يونيو الجارى إلى 5 يوليو المقبل، حصول البعثة المصرية على 5 ميداليات.

حصدت بعثة مصر على خمس ميداليات 3 فضة و2 برونزية تحققت فى الكاراتيه، عن طريق كل من: أحمد لطفى وعمر علاء "برونزية" وريم أحمد وأحلام حمدى وعبد الله ممدوح "فضية".

الكاراتيه مفتاح الميداليات

ونجح لاعبو الكاراتيه فى خطف 5 ميداليات، وكانت البداية عند عمر علاء بميدالية برونزية وزن 60 كجم، بعد الفوز فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وحقق أحمد أيمن لطفى، لاعب منتخب الكاراتيه، الميدالية الثانية البرونزية لمصر فى وزن تحت 76 ك، وذلك عقب انسحاب المنافس فى مباراة الثالث والرابع.

وحققت ريم أحمد سلامة الميدالية الفضية الأولى لمصر في الكاراتيه وزن 50 كجم بعد خسارتها من بطلة الجزائر 5/ 0، وأضافت أحلام يوسف المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات وزن تحت 55 كجم، بعد خسارة المباراة النهائي أمام لاعبة الجزائر بنتيجة 4-1.

وحصد عبد الله ممدوح المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات وزن 75 كجم بعد خسارة المباراة النهائي أمام لاعب الجزائر بنتيجة 5-4.

ميداليات متوقعة

وتأهل عبد اللطيف منيع لاعب منتخب مصر للمصارعة الرومانية لنهائي في وزن 130 كجم، بعد الفوز على بطل تونس 2/ 0، وبهذا التأهل ضمنت مصر ميدالية جديدة، فى الوقت الذى خسر عمر عبد الرحمن أمام بطل الجزائر 1-3 في نصف نهائي وزن 67 كجم المصارعة الروماني ليواجه بطل البرتغال من أجل الحصول علي الميدالية البرونزية.

وفى الملاكمة، تأهلت يمنى أحمد إلى ربع نهائى دورة ألعاب البحر المتوسط فى الملاكمة وزن 54 كجم بعد الفوز على بطلة لبنان.

ونجحت اللاعبة المصرية سلمى الشافعى فى حجز مكان فى ربع نهائى الكاراتيه وزن 61، بعد الفوز على بطلة المغرب بالترجيح.

تنس الطاولة

حقق منتخب مصر لسيدات تنس الطاولة الفوز على سيدات تونس 3/ 0، ليتأهل إلى ربع نهائى مسابقة الفرق، بعدما استهل مبارياته بالفوز على الجزائر بثلاثة أشواط نظيفة، ليكمل مسيرته بالفوز على تونس بنفس النتيجة ويتأهل متصدرا مجموعته.

وخدمت القرعة منتخب سيدات تنس الطاولة بتأهله إلى نصف النهائى بدون خوض أى مباراى فى ربع النهائى.

وحجز منتخب مصر لتنس الطاولة رجال، مقعده فى دور ربع نهائى بعد الفوز على الجزائر بثلاثة أشواط لشوط واحد، ليتصدر منتخب مصر لتنس الطاولة مجموعته بعد الفوز فى المباراة الأولى على منتخب ليبيا بثلاثة أشواط نظيفة.