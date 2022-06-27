شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة المصرى والمقاصة اليوم فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق المصرى البورسعيدى فوزا مهما على حساب مصر المقاصة بهدفين دون رد، في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب في انطلاق منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، وافتتح التسجيل للفريق البورسعيدى جريندو فى الدقيقة 12، قبل أن يضيف الجلاصى الهدف الثانى فى الدقيقة 28.

وواصل المصرى البورسعيدى الانتصارات مع مديره الفني الجديد حسام حسن، وذلك بعد الفوز على الجونة في المباراة الماضية بهدف نظيف في الدورى.

بهذه النتيجة ارتقى المصرى البورسعيدى إلى المركز الحادى عشر في جدول ترتيب الدورى المصري بعد وصوله إلى النقطة 26، بعدما خاض 23 مباراة، حيث فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات وخسر 9 مباريات أخرى، وأحرز لاعبوه 27 هدفًا واستقبلت شباكهم 30 هدفًا أخرى.

بينما احتل مصر المقاصة المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 14 نقطة، جمعها من 23 مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 8 لقاءات وخسر 12 مباراة، سجل لاعبوه 10 أهداف واستقبلوا 30 هدفا.

وجاء تشكيل المصرى على النحو التالي: في حراسة المرمى: عصام ثروت، خط الدفاع: أحمد علاء، عمرو موسى، إسلام أبوسليمة، خط الوسط: حسن على، إيزي إيميكا، فريد شوقي، كريم العراقي، خط الهجوم: جريندو، عمرو مرعي، إلياس الجلاصي.

وجاء تشكيل المقاصة كالتالى: محمد مجدي في حراسة المرمى، في الدفاع: هشام شعبان – أحمد منعم – علي المصري – علي فتحي، الوسط: خالد صلاح – محمد محسن – كريم صلاح "حلاوة"،خط الهجوم: سيرجي إريك – محمد مسعد – رشيد أحمد.