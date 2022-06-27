شكرا لقرائتكم خبر عن 20 دقيقة .. الأهلى يتقدم على بيراميدز بهدف دون مقابل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال التعادل السلبى يخيم على لقاء الأهلى وبيراميدز، بعد مرور 15 دقيقة في المباراة المقامة بينهما باستاد القاهرة في دور الـ8 لكأس مصر من نسخته الماضية.

بدأت المباراة بهجوم من كلا الفريقين ولم ينتظر اللاعبون فترة جس النبض وضغط لاعبي بيراميدز، ودانت لهم السيطرة، وفى الدقيقة 12 كاد عبد الله السعيد يحرز أول أهداف اللقاء عندما استلم كرة من خارج منطقة الجزاء وسددها قوية علت العارضة بقليل.

بعدها وفى الدقيقة 18 ينجح طاهر محمد طاهر من إحراز هدف التقدم للفريق الأحمر من ضربة ركنية ارتقى لها لاعب الأهلى ووضعها برأسه، وفشل شريف إكرامى حارس بيراميدز فى التصدى لها.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي، محمود وحيد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني، أليو ديانج، عمرو السولية، أحمد كوكا، أفشة، طاهر محمد طاهر، ومحمد شريف.

ويقود مباراة الأهلي وبيراميدز ، الحكم الروماني استفان كوفاكس ومعه ثلاثة من بلاده وهم: مارينسكو فاسيليم فلوري والروماني أرتين ميهاي أوفيديو وتشيفوليت أندريه فلورين وللفار كلاً من ، المجري بوغنار تاماس ومواطنه بيرك بالاز.

بينما جاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد فتحي - حسين السيد

خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل دونجا - إسلام عيسى - رمضان صبحي - وليد الكرتي

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد الشناوي - إيريك تراوري - أحمد توفيق - إبراهيم توريه - عبد الله مجدي - أحمد سامي - محمود صابر - محمد الجباس - هشام محمد

وخرج من قائمة المباراة، لاعب الوسط محمد صادق، والمهاجم الجنوب أفريقي فخري لاكاي











































































