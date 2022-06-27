شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى المصرى اليوم الأحد 26-6-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل أحمد سيد "زيزو" نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك صدارته لجدول ترتيب الدورى المصرى اليوم الأحد 26-6-2022 برصيد 11 هدفا، بينما حل الأنجولى مابولولو مهاجم الاتحاد السكندرى فى المركز الثانى برصيد 10 أهداف بالتساوى مع مروان حمدى لاعب سموحة.

وجاء ترتيب هدافى الدورى كالتالى:

أحمد سيد زيزو "الزمالك" (11 هدفا).

مابولولو "الاتحاد" (10 أهداف).

مروان حمدي "سموحة" (10 أهداف).

جون إيبوكا "إنبي" (9 أهداف).

محمد هلال "البنك الأهلي" (7 أهداف).

خالد قمر "الجونة" (7 أهداف).

إبراهيم عادل ومحمود وادي "بيراميدز" (5 أهداف).

محمد شريف وبيرسي تاو "الأهلي" (5 أهداف).

كما واصل فريق الزمالك تصدره لجدول ترتيب الدورى المصرى اليوم الأحد 26-6-2022 بعد انتهاء مباراة المصرى البورسعيدى ومصر المقاصة برصيد 48 نقطة بعد خوض 22 مباراة بينما حل بيراميدز ثانيا برصيد 46 نقطة بعد خوض نفس عدد المباريات وحل الأهلى ثالثا برصيد 44 نقطة بعد خوض 19 مباراة.

وفاز المصرى البورسعيدى على نظيره مصر المقاصة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على استاد برج العرب في انطلاق منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، وافتتح التسجيل للفريق البورسعيدى جريندو فى الدقيقة 12 قبل أن يضيف الجلاصى الهدف الثانى فى الدقيقة 28.

وواصل المصرى البورسعيدى الانتصارات مع مديره الفني الجديد حسام حسن، وذلك بعد الفوز على الجونة في المباراة الماضية بهدف نظيف في الدورى.

بهذه النتيجة ارتقى المصرى البورسعيدى إلى المركز الحادى عشر في جدول ترتيب الدورى المصري بعد وصوله إلى النقطة 26 بعدما خاض 23 مباراة، حيث فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات وخسر 9 مباريات أخرى، وأحرز لاعبوه 27 هدفًا واستقبلت شباكهم 30 هدفًا آخر.

بينما احتل مصر المقاصة المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 14 نقطة، جمعها من 23 مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 8 لقاءات وخسر 12 مباراة، سجل لاعبوه 10 أهداف واستقبلوا 30 هدفا.

وجاء تشكيل المصرى على النحو التالي: في حراسة المرمى: عصام ثروت،خط الدفاع: أحمد علاء، عمرو موسى، إسلام أبوسليمة، خط الوسط: حسن على، إيزي إيميكا، فريد شوقي، كريم العراقي، خط الهجوم: جريندو، عمرو مرعي، إلياس الجلاصي.

وجاء تشكيل المقاصة كالتالى: محمد مجدي في حراسة المرمى،في الدفاع: هشام شعبان – أحمد منعم – علي المصري – علي فتحي، الوسط: خالد صلاح – محمد محسن – كريم صلاح "حلاوة"،خط الهجوم: سيرجي إريك – محمد مسعد – رشيد أحمد.