شكرا لقرائتكم خبر عن فوزي والوحش ومجدى على رأس قائمة الإسماعيلى لمواجهة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد محمد فوزي، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، فى قائمة فريقه استعدادا لمباراة غزل المحلة ضمن منافسات الدوري العام. ويحل الدراويش ضيفا على غزل المحلة الثلاثاء المقبل على ملعبه بالغربية فى إطار الجولة الـ 23 من عمر المسابقة المحلية.

وأثبتت الأشعة التى خضع لها اللاعب بعد تعرضه لتمزق أربطة رسغ اليد، مشاركته فى المباراة القادمة حسب رؤية الجهاز الفني للدراويش بقيادة حمزة الجمل.

كما شهدت القائمة التى ضمت 23 لاعبا بينهم الايفواري جان موريل وخالد النبريصي وحازم مرسي وأحمد أيمن، وجاءت على النحو التالي ..

فى حراسة المرمي .. محمد فوزي وعمر رضوان وأحمد عادل عبد المنعم

فى خط الدفاع .. أحمد أيمن ومحمد بيومي وعصام صبحي وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد نصر ومحمد دسوقي وعمرو الحلواني

فى خط الوسط .. عمر الوحش ومحمد عادل ومحمد عبد السميع ومدحت فقوسه وأحمد مدبولي وأحمد مصطفي وعبد الرحمن مجدي وجان موريل

فى خط الهجوم .. وجيه عبد الحكيم ومحمد الشامي وحازم مرسي وخالد النبريصي

بينما يغيب عن هذا اللقاء عماد حمدي ومحمود عبد العاطي دونجا ومحمد بن خماسة ومحمد مخلوف وحسن ياسين لأسباب مختلفة.