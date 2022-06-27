شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. الأهلى يتقدم على بيراميدز بهدف دون مقابل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال الأهلى يتقدم بهدف دون مقابل على بيراميدز عن طريق طاهر محمد طاهر، بعد مرور 60 دقيقة في المباراة المقامة بينهما باستاد القاهرة في دور الـ8 لكأس مصر من نسخته الماضية.

بدأ الشوط الثانى بالتغيير الأول للأهلى بنزول صلاح محسن بدلا من محمود وحيد، وفى الدقيقة 47 سدد فخر الدين بن يوسف، لاعب بيراميدز، كرة أرضية قوية من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس محمد الشناوي بثبات.

في الدقيقة 50 ركلة ركنية لبيراميدز على يمين مرمى النادي الأهلي، نفذها عبد الله السعيد بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع من أمام المرمى بعيدا عن مناطق الخطورة، بعدها بدقيقة محاولة هجومية خطيرة للنادي الأهلي بعد تمريرة بينية متقنة عن طريق محمد مجدي أفشة بإتجاه محمد شريف المنطلق بشكل منفرد بالمرمى من داخل منطق الجزاء لكنه مرر الكرة بشكل غريب وغير متقن بعيد عن زميله صلاح محسن، ليتدخل الدفاع سريعا ويتمكن من إبعاد الكرة.

في الدقيقة 52 محاولة هجومية لبيراميدز بعرضية من الجبهة اليمنى عن طريق أحمد فتحي إلى داخل منطقة الجزاء تحولت بشكل مباشر تجاه المرمى لتصطدم بالعارضة العلوية وتتحول إلى ركلة مرمى.

الشوط الأول

بدأت المباراة بهجوم من كلا الفريقين ولم ينتظر اللاعبون فترة جس النبض وضغط لاعبو بيراميدز، ودانت لهم السيطرة، وفى الدقيقة 12 كاد عبد الله السعيد يحرز أول أهداف اللقاء عندما استلم كرة من خارج منطقة الجزاء وسددها قوية علت العارضة بقليل .

فى الدقيقة 18 نجح طاهر محمد طاهر من إحراز هدف التقدم للفريق الأحمر من ضربة ركنية ارتقى لها لاعب الأهلى ووضعها برأسه، وفشل شريف إكرامى حارس بيراميدز فى التصدى لها.

في الدقيقة 25 قام لاعبو بيراميدز بمحاولة هجومية بتمريرة طولية من وسط الملعب إلى داخل منطقة الجزاء، تمكن فخر الدين بن يوسف من ترويضها بشكل جيد، ثم سدد مقصية خلفية ضعيفة نسبيا وضعت الكرة سهلة في أحضان الحارس محمد الشناوي.

يحاول لاعبو بيراميدز الضغط على لاعبى الأهلى بغية إحراز هدف التعادل دون جدوى، في المقابل يعتمد لاعبو الأهلى على الهجمات المرتدة التي مثلت خطورة على مرمى الفريق السماوى.

يجرى بيراميدز أولى تغييراته في الدقيقة 33 بخروج حسين السيد للإصابة ويحل بدلا منه أحمد سامى، وفى الدقيقة 34 ركلة ركنية للنادي الأهلي نفذها محمود وحيد بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع سريعا من أمام المرمى إلى وسط الملعب.

هدأت المباراة لمدة دقيقتين، ونشط بعدها لاعبو بيراميدز خاصة الثنائى عبد الله السعيد ورمضان صبحى ومن أمامهم إسلام عيسى، وفي الدقيقة 39 تسديدة قوية من إسلام عيسى من داخل منطقة جزاء النادي الأهلي تصدى لها محمد الشناوي بنجاح وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

فى الدقيقة 40 ركلة ركنية لبيراميدز على يمين مرمى الأهلي، نفذها عبد الله السعيد بعرضية قوية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع سريعا إلى رمية تماس من الجانب العكسي لملعب المباراة، بعدها بدقيقة يقوم إسلام عيسى باختراق منطقة جزاء الأهلي من الجبهة اليمنى، لكنه فقد السيطرة على الكرة تحت الضغط الدفاع القوي لأحمد نبيل كوكا لتتحول الكرة بالنهاية إلى ركلة مرمى.

تمر الدقائق المتبقية عبارة عن كر وفر بين الفريقين حتى أطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتفوق الأهلى على بيراميدز بهدف دون مقابل.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي، محمود وحيد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني، أليو ديانج، عمرو السولية، أحمد كوكا، أفشة، طاهر محمد طاهر، ومحمد شريف.

ويقود مباراة الأهلي وبيراميدز، الحكم الروماني استفان كوفاكس ومعه ثلاثة من بلاده وهم: مارينسكو فاسيليم فلوري والروماني أرتين ميهاي أوفيديو وتشيفوليت أندريه فلورين وللفار كلاً من ، المجري بوغنار تاماس ومواطنه بيرك بالاز.

بينما جاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد فتحي - حسين السيد

خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل دونجا - إسلام عيسى - رمضان صبحي - وليد الكرتي

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد الشناوي - إيريك تراوري - أحمد توفيق - إبراهيم توريه - عبد الله مجدي - أحمد سامي - محمود صابر - محمد الجباس - هشام محمد

وخرج من قائمة المباراة، لاعب الوسط محمد صادق، والمهاجم الجنوب أفريقي فخري لاكاي