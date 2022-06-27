شكرا لقرائتكم خبر عن الميدالية الخامسة.. عبد الله ممدوح يحقق فضية الكاراتيه بدورة ألعاب المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق عبدالله ممدوح المركز الثاني والميدالية الفضية فى منافسات وزن 75 ك بمسابقة الكاراتيه بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة وهران بالجزائر، بعد خسارة المباراة النهائي أمام لاعب الجزائر بنتيجة 5-4.

بهذه الميدالية يرتفع رصيد مصر من الميداليات حتى الآن لخمس ميداليات 3 فضة و2 برونزية تحققت فى الكاراتيه، عن طريق كل أحمد لطفى وعمر علاء "برونزية" وريم أحمد وأحلام حمدى وعبدالله ممدوح "فضية".

وكانت أحلام حمدى وريم أحمد سلامة حققتا الميدالية الفضية لمصر في الكاراتيه وزن 50 كجم، و55 كجم بعد خسارتهما من بطلتى الجزائر فى النهائى.

وحقق أحمد أيمن لطفى، لاعب منتخب الكاراتيه، الميدالية الثانية لمصر فى وزن تحت 76 ك، وذلك عقب انسحاب المنافس فى المباراة، بعد البرونزية التى حققها عمر علاء لاعب الكاراتيه لمنافسات وزن 60 ك بعد الفوز فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بدورة ألعاب البحر المتوسط وهران 2022.

وتأهل عبداللطيف منيع لاعب منتخب مصر للمصارعة الرومانية لنهائي في وزن 130 كجم، بعد الفوز على بطل تونس 2/ 0، فى دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة حاليا فى وهران بالجزائر.

وبهذا التأهل ضمنت مصر ميدالية جديدة بعدما رفعت رصيدها من الميداليات حتى الآن لأربع ميداليات 2 فضة و2 برونز تحققوا فى الكاراتيه.

وخسر عمر عبد الرحمن أمام بطل الجزائر 1-3 في نصف نهائي وزن 67 كجم المصارعة الروماني ليواجه بطل البرتغال من أجل الحصول علي الميدالية البرونزية.

وفى الملاكمة، تأهلت يمنى أحمد إلى ربع نهائى دورة ألعاب البحر المتوسط فى الملاكمة وزن ٥٤ كجم بعد الفوز على بطلة لبنان.