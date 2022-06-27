شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عسل يتوج ببطولة العظماء الثمانية للاسكواش للعام الثانى على التوالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج البطل المصري مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالمياً لرجال الاسكواش، ببطولة العظماء الثمانية للاسكواش التى استضافتها مصر بداية من يوم 21 يونيو الجارى وحتى 26 من نفس الشهر، فى ختام منافسات موسم الاسكواش 2021/2022، حيث تقدر قيمة الجوائز المادية للبطولة بحوالى 200 ألف دولار.

وفاز مصطفى عسل فى المباراة النهائية على منافسه النيوزيلندي بول كول المصنف الثاني عالميا بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 76 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 13-11, 11-8, 11-7 .

يذكر أن البطلة المصرية نور الشربيني، لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية، توجت بلقب السيدات فى نفس البطولة، وفازت الشربيني في المباراة النهائية على منافستها نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش ، بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 43 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-8, 11-5.

وشهد الدور النهائي تأهل 3 لاعبيين مصريين وهم، نوران جوهر المصنفة لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش، ونور الشربيني لاعبة سبورتنج المصنفة الثانية، ومصطفى عسل لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالميا لرجال الاسكواش، كما تأهل النيوزيلندي بول كول المصنف الثاني عالمياً للرجال.

ويحمل مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالميا، لقب النسخة الماضية من بطولة العظماء الثمانية، كما تحمل هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثالثة عالميا لقب السيدات عن ذات البطولة.