شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام حمدي تفوز بفضية الكاراتيه وزن 55 كجم بدورة ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت أحلام يوسف المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات وزن تحت 55 كجم بمسابقة الكاراتيه بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة وهران بالجزائر، بعد خسارة مباراة النهائي أمام لاعبة الجزائر بنتيجة 4-1.

ورفعت مصر رصيدها من الميداليات حتى الآن لأربع ميداليات 2 فضة و2 برونز تحققوا الكاراتيه.

وكانت ريم أحمد سلامة حققت الميدالية الفضية الأولى لمصر في الكاراتيه وزن 50 كجم بعد خسارتها من بطلة الجزائر 5/ 0.

وحقق أحمد أيمن لطفى، لاعب منتخب الكاراتيه، الميدالية الثانية لمصر فى وزن تحت 76 ك، وذلك عقب انسحاب المنافس فى المباراة، بعد البرونزية التى حققها عمر علاء لاعب الكاراتيه.

وعلى مستوى المصارعة فتأهل عبد الرحمن عمر، لاعب منتخب المصارعة الرومانية، للدور قبل النهائى لمنافسات وزن 67 ك، وكذلك عبد اللطيف منيع للدور قبل النهائى لمنافسات وزن 130 ك، بينما يخوض هيثم فهمى منافسات اللعب على المراكز من الثالث حتى الخامس وينتظر عماد أشرف خوض منافسات ترضية.

وحقق عمرو علاء، لاعب منتخب مصر للكاراتيه، الميدالية البرونزية لمنافسات وزن 60 ك، بعد الفوز فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بدورة ألعاب البحر المتوسط وهران 2022.

فيما تأهلت أحلام يوسف، لاعبة منتخب الكاراتيه، إلى نهائى منافسات وزن 55 ك بنتيجة 8/0، ومن قبلها الفوز فى الدور قبل النهائى على لاعبة تركيا، بعد الفوز فى دور الثمانية على بطلة قبرص في دورة ألعاب البحر المتوسط وهران 2022.