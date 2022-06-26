الامارات | زيادة عدد «المقيمين» أكثر فائدة لكرة الإمارات من «الأجانب»

شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة عدد «المقيمين» أكثر فائدة لكرة الإمارات من «الأجانب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف ممثلو أندية بدوري أدنوك للمحترفين، أجندة الموسم الكروي الجديد 2022-2023 بالمثالية، مؤكدين خلال حضورهم ورشة العمل الموسعة التي نظمتها رابطة المحترفين أول من أمس بفندق ميدان في دبي، للكشف عن روزنامة الموسم الجديد ومناقشة التعديلات على لوائح المسابقات، أنهم كانوا يأملون زيادة عدد اللاعبين المقيمين وليس الأجانب، وذلك لمصلحة الدوري خصوصاً ولكرة الإمارات بشكل عام، لاسيما بعد المسمى الجديد لفئة اللاعبين المقيمين الذي أصبح «اللاعبون المؤهلون لتمثيل المنتخبات»، مؤكدين في الوقت ذاته أنهم يحترمون قرار الرابطة لأن زيادة عدد اللاعبين الأجانب سيعطي الدوري زخماً وإثارة كبيرين.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»: «الورشة التي أقامتها رابطة المحترفين كانت ناجحة بكل المقاييس وتميزت بالإعداد الجيد لروزنامة الموسم المقبل».

وشهدت الورشة مناقشة عدد اللاعبين المشاركين في المسابقة، بحيث يكون 30 لاعباً عوضاً عن 36، بواقع 20 لاعباً من فئة مواطني الدولة وحملة جوازات الدولة وأبناء المواطنات، على أن يكونوا من مواليد 2006 وما قبل، وخمسة لاعبين حداً أقصى من فئة اللاعبين المؤهلين لتمثيل المنتخبات وفق قيود محددة، وخمسة لاعبين أجانب حداً أقصى دون تحديد الجنسية، على أن يتم منح الأندية الحق في تسجيل اللاعبين المواطنين وحملة الجوازات وأبناء المواطنات في الخانات المخصصة للاعبين الأجانب أو المقيمين أو مواليد الدولة. ومن المقرر أن ينطلق الموسم بالجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين يومي 2 و3 سبتمبر المقبل على أن يختتم يوم 26 مايو بالجولة الأخيرة.

من جانبه أكد مدير فريق العين أحمد الشامسي، أن حديثهم أثناء الورشة يصب في أنه من الممكن أن تفقد الإمارات لاعبين مميزين من فئة اللاعبين المؤهلين لتمثيل المنتخبات بسبب وجود خمسة لاعبين أجانب، لافتاً إلى أنه «بالنسبة لنا في نادي العين كنا نتمنى زيادة عدد اللاعبين المقيمين في الملعب وليس الأجانب، لكن تبقى نظرة المسؤولين في رابطة المحترفين في هذا الخصوص اشمل وأوسع لخدمة وإثراء المسابقة»، مشيراً إلى أن الرابطة تنظر للموضوع من منظور فني.

وتابع «من المؤكد أن المسؤولين في رابطة المحترفين جلسوا مع مدربين عالميين وكذلك مع اتحاد كرة القدم لمناقشة مسألة زيادة عدد اللاعبين الأجانب في الدوري».

وأضاف: «بالنسبة لنا في نادي العين تحدثنا خلال الورشة في جزئية مهمة هي سلامة اللاعبين من التعرض للإصابات حتى لا تفقد كرة الإمارات لاعبين موهوبين، لذلك تقدمنا بطلب لزيادة عدد مرات رش أرضية الملعب أثناء المباراة لتصبح ثلاث مرات». بدوره وصف مشرف الفريق الأول بنادي خورفكان جمال بوهندي الورشة بأنها ناجحة، إذ تم خلالها وضع النقاط على الحروف، لافتاً إلى أنه كانت هناك استجابة من المسؤولين في الرابطة للمقترحات التي قدمت لها من قبل الأندية، معتبراً أن أجندة الموسم الجديد التي وضعتها الرابطة تعد مقبولة بالنسبة لهم وأنه ليس بالإمكان أفضل مما كان في ظل الزخم الكبير للمسابقات سواء على المستوى المحلي أو الآسيوي، وفي ظل إقامة كأس العالم 2022.

وأضاف جمال بوهندي: «كانت لي ملاحظة وهى بدلاً من زيادة عدد اللاعبين الأجانب في الدوري إلى خمسة ولاعب واحد من فئة المقيمين، فإنه كان يمكن أن يكون عدد اللاعبين الأجانب أربعة واثنان مقيمان، وكنت أتمنى زيادة عدد اللاعبين المؤهلين لتمثيل المنتخبات الوطنية، ومن هذا الاسم يجب أن تعطى عناية أكبر لهذه الفئة». وأكد عضو مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة مدير الفريق الأول بالنادي جمعة العبدولي، أن الورشة كانت ممتازة ومقبولة ومرضية بالنسبة لهم وكذا الحال بالنسبة للأجندة، مشيراً إلى أنه بالنسبة لموضوع اللاعبين الأجانب والمقيمين فإن الأمور مفتوحة من الأساس لأنه يمكن للنادي تسجيل ستة لاعبين مقيمين وأربعة أجانب.

واعتبر مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة أحمد مبارك، أن غالبية الأندية كانت تنتظر الروزنامة الخاصة بالموسم الجديد حتى تقوم بترتيب أمورها، لافتاً إلى أن الرابطة تجاوبت خلال الورشة مع الآراء والمقترحات التي تقدمت بها الأندية، معتبراً أن الرابطة قامت بتوضيح بعض الأمور التي كانت غامضة بالنسبة لهم.

وأضاف «هناك وقت كافٍ للأندية لوضع خططهم للموسم الجديد بناء على هذه الروزنامة».

وبخصوص زيادة عدد اللاعبين الأجانب، أكد أن كل الأندية تنظر للأمور من منظورها الخاص باعتبار أن زيادة عدد اللاعبين المقيمين تفيد المنتخبات الوطنية، في حين أن الرابطة تنظر للأمور من منظور آخر لأنه يهمها قوة الدوري وتصنيفه بجانب مراعاة مشاركات المنتخب، معتبراً أن وجود خمسة لاعبين أجانب يعطي قوة للدوري.

ورأى أحمد مبارك أن الرابطة حاولت خلق نوع من التوازن بين زيادة عدد اللاعبين الأجانب ووجود فئة اللاعبين المقيمين.

من جهته أكد مدير فريق الظفرة عبدالرحيم جمعة، أنهم استفادوا أموراً كثيرة من خلال وجودهم في الورشة خصوصاً على صعيد اللوائح الجديدة، مشدداً على أنهم كانوا يتمنون زيادة عدد اللاعبين المقيمين وزيادة عدد مشاركاتهم وليس زيادة اللاعبين الأجانب.

رابطة المحترفين نظمت ورشة عمل لمناقشة لوائح المسابقات.

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