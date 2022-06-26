طاهر محمد طاهر يسجل الهدف الأول للأهلي في شباك بيراميدز (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

أحرز طاهر محمد طاهر الهدف الأول للأهلي، في مرمى بيراميدز، من رأسية رائعة في الدقيقة 18 من زمن الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، في ربع نهائي كأس مصر 2021.

ويواجه الأهلي، نظيره بيراميدز، على استاد القاهرة الدولي، في الدور ربع النهائي من نسخة العام الماضي لكأس مصر.

وكان الأهلي قد نجح في الفوز على إنبي في دور الـ16 من نسخة العام الماضي بهدف وحيد، فيما تأهل بيراميدز لربع النهائي بعد تغلبه على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي وبيراميدز لمواجهة بتروجيت في نصف النهائي.