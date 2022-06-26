بث مباشر يوتيوب.. الأهلي × بيراميدز

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يواجه الأهلي، نظيره بيراميدز، في التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، في الدور ربع النهائي من نسخة العام الماضي لكأس مصر.

وكان الأهلي قد نجح في الفوز على إنبي في دور الـ16 من نسخة العام الماضي بهدف وحيد، فيما تأهل بيراميدز لربع النهائي بعد تغلبه على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي وبيراميدز لمواجهة بتروجيت في نصف النهائي.

أعلن سامى قمصان، المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي، تشكيل فريقه، الذي سيواجه به بيراميدز، في التاسعة والنصف مساء اليوم، الأحد، فى ربع نهائي النسخة الماضية من كأس مصر.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من:

محمد الشناوي

محمود وحيد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني

أليو ديانج، عمرو السولية، أحمد كوكا، أفشة، طاهر محمد طاهر

محمد شريف.

على الجانب الأخر، أعلن تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز، تشكيل فريقه، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد فتحي - حسين السيد

خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل دونجا - إسلام عيسى - رمضان صبحي - وليد الكرتي

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

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