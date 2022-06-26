شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 26 / 6 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 26 / 6 / 2022 العديد من الاخبار المهمة، على رأسها فوز المصرى الثانى على التوالى على حساب الجونة، بالإضافة لتحقيق نور الشربينى لبطولة العظماء السبعة للأسكواش

المصرى يفوز على المقاصة بثنائية ويواصل الانتصارات مع حسام حسن.. فيديو

فاز المصرى البورسعيدى على نظيره مصر المقاصة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على استاد برج العرب

نور الشربيني تتوج ببطولة العظماء الثمانية للاسكواش

توجت البطلة المصرية نور الشربيني، لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية عالميا لسيدات الاسكواش، ببطولة العظماء الثمانية للاسكواش التي استضافتها مصر بداية من يوم 21 يونيو الجاري وحتى 26 من نفس الشهر، في ختام منافسات موسم الاسكواش 2021/2022، حيث تقدر قيمة الجوائز المادية للبطولة بحوالي 200 ألف دولار، والتي يستضيفها مول العرب، بتنظيم أندية وادي دجلة.

بيراميدز يهاجم الأهلى بالسعيد ورمضان صبحى وفخر الدين بن يوسف

أعلن اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لنادي بيراميدز، تشكيل الفريق لمباراة الأهلي، في إطار مواجهات ربع نهائي بطولة كأس مصر النسخة القديمة على استاد القاهرة الدولي.

منتخب الصالات يخسر أمام المغرب 5 / 2 ويودع بطولة كأس العرب من نصف النهائى

خسر منتخب مصر لكرة الصالات أمام نظيره المغربى بنتيجة 5 / 2، ليودع الفراعنة منافسات كأس العرب من نصف النهائي.

شريف وأفشة وطاهر فى تشكيل الأهلي الرسمى لمواجهة بيراميدز بكأس مصر

أعلن سامى قمصان، المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمباراة بيراميدز، المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم، الأحد، فى ربع نهائي النسخة الماضية من كأس مصر.

محمد النني يكشف موعد عودته لأرسنال بعد تكريم المقاولون العرب

أبدى محمد النني، لاعب منتخب مصر ونادي أرسنال الإنجليزي، سعادته بالتكريم الذى نظمه له نادى المقاولون العرب اليوم ومنحه درع النادى والعضوية الفخرية.

عماد النحاس يستقر على 22 لاعبًا لمباراة فاركو.. ومابولولو أبرز الغائبين

استقر عماد النحاس، المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، على ضم 22 لقائمة الفريق استعدادا لمواجهة فاركو المقرر لها غدا الاثنين باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى العام .

تأهيل فتوح والمثلوثى استعدادًا لمواجهة سيراميكا

خاض الثنائي أحمد فتوح وحمزة المثلوثي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خلال مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.