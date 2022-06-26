شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يصل ملعب القاهرة لمواجهة الأهلي في كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة فريق الكرة بنادي بيراميدز إلى استاد القاهرة الدولي منذ قليل لخوض مباراة الأهلي المقرر لها التاسعة والنصف من مساء اليوم الأحد، في ربع نهائي النسخة الماضية من كأس مصر.

وفور وصول حافلة بيراميدز قام الجهاز الفني للفريق بمعاينة أرض الملعب قبل بدء عملية الأحماء وبدء اللقاء المرتقب.

ويقود مباراة الأهلي وبيراميدز، الحكم الروماني استفان كوفاكس ومعه ثلاثة من بلاده وهم: مارينسكو فاسيليم فلوري والروماني أرتين ميهاي أوفيديو وتشيفوليت أندريه فلورين وللفار كلاً من المجري بوغنار تاماس ومواطنه بيرك بالاز.

وتأهل بيراميدز لربع النهائي بعد تغلبه على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما تأهل الاهلي بالفوز على أنبي بهدف نظيف في دور الـ16.

ومن المقرر أن يتأهل الفائز من مباراة الأهلى وبيراميدز لمواجهة بتروجت فى دور نصف النهائى من نسخة كأس مصر الماضية، والفائز فى نصف النهائى سيواجه الزمالك فى نهائى البطولة بعدما أطاح بأسوان بهدفين مقابل هدف.