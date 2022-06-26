شكرا لقرائتكم خبر الرائد بالجمهور والروح ينشد البقاء من بوابة أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يلتقي على استاد ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة الرائد وأبها لحساب الجولة الأخيرة، في لقاء يهم الرائد كثيرا، وسيشهد حضورا جماهيريا غفيرا من عشاق رائد التحدي لمؤازرته ومساندته للبقاء في الدوري بعد أن جدد آماله في الجولة الماضية على حساب الأهلي بالفوز عليه بثلاثية لهدف رفع من خلالها رصيده لـ33 نقطة من 9 انتصارات و6 تعادلات بينما خسر 14 لقاء وسجل فقط 34 هدفا بينما ولج مرماه 45 هدفا.

فيما الضيف أبها والذي وقع صك تثبيته في دوري المحترفين بعد التعادل سلبيا مع الفيحاء والوصول لـ35 نقطة جعلته سابع الترتيب من 9 مرات فوز و8 تعادلات وخسارته لـ12 مواجهة وسجل 27 هدفا وولج مرماه 42 هدفا يرغب في التعادل على الأقل حتى يضمن عدم التراجع كثيرا في سلم الترتيب.

تعادل الرائد يمكن أن يبقيه في الدوري خاصة أنه يتفوق على الفرق التي ربما ستصل لنفس الرصيد ولكن بحسابات معقدة لذلك سيرمي يوسف الغدير المدرب الوطني للرائد بكل ثقله وسيسعى أن يفعل ما فعله أمام الأهلي ويقدم المستوى والنتيجة التي تضمن له البقاء لموسم آخر.

اللقاء لن يكون سهلا على الطرفين في ظل تكافؤ خطوط الفريقين والإمكانات الفردية لبعض نجومهم.