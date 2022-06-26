الرائد بالجمهور والروح ينشد البقاء من بوابة أبها

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فيما الضيف أبها والذي وقع صك تثبيته في دوري المحترفين بعد التعادل سلبيا مع الفيحاء والوصول لـ35 نقطة جعلته سابع الترتيب من 9 مرات فوز و8 تعادلات وخسارته لـ12 مواجهة وسجل 27 هدفا وولج مرماه 42 هدفا يرغب في التعادل على الأقل حتى يضمن عدم التراجع كثيرا في سلم الترتيب.تعادل الرائد يمكن أن يبقيه في الدوري خاصة أنه يتفوق على الفرق التي ربما ستصل لنفس الرصيد ولكن بحسابات معقدة لذلك سيرمي يوسف الغدير المدرب الوطني للرائد بكل ثقله وسيسعى أن يفعل ما فعله أمام الأهلي ويقدم المستوى والنتيجة التي تضمن له البقاء لموسم آخر.
اللقاء لن يكون سهلا على الطرفين في ظل تكافؤ خطوط الفريقين والإمكانات الفردية لبعض نجومهم.
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