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الرائد بالجمهور والروح ينشد البقاء من بوابة أبها

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- بواسطة أيمن الوشواش - ضمن كأس دوري الأمير للمحترفين، يلتقي على استاد ملعب مدينة الملك عبدالله ببريدة الرائد وأبها لحساب الجولة الأخيرة، في لقاء يهم الرائد كثيرا، وسيشهد حضورا جماهيريا غفيرا من عشاق رائد التحدي لمؤازرته ومساندته للبقاء في الدوري بعد أن جدد آماله في الجولة الماضية على حساب الأهلي بالفوز عليه بثلاثية لهدف رفع من خلالها رصيده لـ33 نقطة من 9 انتصارات و6 تعادلات بينما خسر 14 لقاء وسجل فقط 34 هدفا بينما ولج مرماه 45 هدفا.

فيما الضيف أبها والذي وقع صك تثبيته في دوري المحترفين بعد التعادل سلبيا مع الفيحاء والوصول لـ35 نقطة جعلته سابع الترتيب من 9 مرات فوز و8 تعادلات وخسارته لـ12 مواجهة وسجل 27 هدفا وولج مرماه 42 هدفا يرغب في التعادل على الأقل حتى يضمن عدم التراجع كثيرا في سلم الترتيب.

تعادل الرائد يمكن أن يبقيه في الدوري خاصة أنه يتفوق على الفرق التي ربما ستصل لنفس الرصيد ولكن بحسابات معقدة لذلك سيرمي يوسف الغدير المدرب الوطني للرائد بكل ثقله وسيسعى أن يفعل ما فعله أمام الأهلي ويقدم المستوى والنتيجة التي تضمن له البقاء لموسم آخر.

اللقاء لن يكون سهلا على الطرفين في ظل تكافؤ خطوط الفريقين والإمكانات الفردية لبعض نجومهم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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