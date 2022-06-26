شكرا لقرائتكم خبر الأهلي يواجه الشباب وعينه على تاريخه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحل فريق الأهلي ضيفا على الشباب في المباراة التي تلعب مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وذلك على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز بمدينة الرياض.

تعتبر هذه المباراة هي أهم مباراة في تاريخ النادي الأهلي والذي تأسس في عام 1937 أي قبل 85 عاما والتي خاض فيه الأهلي مباريات مهمة كثيرة ولكنها ليست مثل هذه المباراة التي قد تعصف بالأهلي لدوري الدرجة الأولى (دوري المظاليم) وهو أحد أركان الكرة السعودية فخسارة الأهلي تؤكد رحيله عن عالم المحترفين والأضواء لذلك ففرصته الأخيرة تنحصر في الفوز على الشباب الذي لاتهمه المباراة لا من بعيد ولا من قريب كونه قد ضمن الحصول على المركز الرابع برصيد 54 نقطة ومهما كانت نتيجة المباراة لن تغير مركزه حيث يبعد عن النصر صاحب المركز الثالث بفارق 4 نقاط كما يبعد عن صاحب المركز الخامس فريق ضمك بـ 11 نقطة. أما الأهلي فيحتل المركز الـ 14 برصيد 31 نقطة ويحتاج إلى الفوز وتعثر واحد من أربعة فرق هي (الفيصلي - الباطن - التعاون - الطائي) ليضمن البقاء غير ذلك فالرحيل مؤكد لدوري يلو.

ويملك الأهلي فرصة التعادل مع الشباب ولكن أيضا مع انتظاره لنتائج الفرق الأخرى حيث ينتظر تعثر الاتفاق والباطن. تواجه الفريقان في 29 مباراة في دوري المحترفين فاز الشباب في 11 مباراة وفاز الأهلي في 9 مباريات وحضر التعادل في 9 مباريات، لكن في مباريات الدور الثاني غالبا ما تبتسم للأهلي حيث كسب 6 مواجهات بينما فاز الشباب في 4 مواجهات وحضر التعادل 4 مرات.

وتعتبر لقاءات الشباب والأهلي من اللقاءات المنتظرة في عالم الكرة السعودية فالتنافس دائم بينهما سواء على صعيد الملعب أو الإعلام كما حدثت بينهم نتائج تاريخيه مثل فوز الأهلي بسداسية نظيفة في عام 1978 والذي هبط فيه الشباب للدرجة الأولى، ليأتي رد الشباب بسداسية في عام 2008 ولكن في مسابقة كأس الملك وكان قبلها بعام فوز الشباب بخماسية مقابل هدف في الدوري ليعود الأهلي ويكسب الشباب بخماسية في عام 2017.

كيف ينجو الأهلي من الهبوط؟

