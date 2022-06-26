شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد يتأهب للباطن ويتحرى رؤية الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​ينتظر فريق الاتحاد تعثر نظيره الهلال اليوم أمام فريق الفيصلي، وتحقيقه للفوز أمام فريق الباطن في اللقاء الذي سيجمعهما اليوم ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحرفين، حيث يتساوى فريقا الاتحاد والهلال في عدد النقاط بواقع 64 نقطة لكل منهما حتى نهاية الجولة الماضية، بينما يتفوق الهلال على الاتحاد بفوزه في المواجهات المباشرة ذهابا وإيابا في الدوري لهذا الموسم.

وبفوز الهلال على الفيصلي دون النظر لأي نتيجة أخرى سيتوج الهلال بطلا للدوري، بينما في حال تعثر الهلال وفاز الاتحاد سيكون التتويج باللقب من نصيب العميد.

وخلال الجولات الماضية وسع الاتحاد الفارق بينه وبين وصيفه الهلال إلى 11 نقطة حتى بدأ أخيرا سلسلة التفريط في النقاط حتى تساوى الفريقان في عدد النقاط.

وفي الجولة الماضية فاز الهلال على مضيفه الفتح بنتيجة 3-0، بينما فاز الاتحاد على الاتفاق بنتيجة 3-1 ليمتد حسم الدوري إلى هذه الجولة رقم 30 والأخيرة لموسم هذا العام.

وتترقب جماهير الاتحاد لقاءات هذا اليوم بفارغ الصبر، عين على فريقها الاتحاد، والأخرى على الهلال، بحثا عن لقب طال انتظاره، حيث كان آخر دوري حققه الاتحاد في موسم 2009.

وفي حال تحقيق الهلال للدوري سيمتد بحث الاتحاد عن تحقيق الدوري لموسم آخر ليكون قد غاب عن تحقيق هذه البطولة 12 سنة.