شكرا لقرائتكم خبر اختتام بطولة المملكة المفتوحة لرفع الأثقال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحقق فريق رواد الريف المركز الأول في الترتيب العام للسيدات بحصوله على 648 نقطة، فيما حل فريق المرأة الصلب ثانيا بـ 627 نقطة، وجاء فريق كور جيم بالمركز الثالث بــ 619 نقطة، وحل فريق صالة جول بالمركز الرابع بــ602 من النقاط.وأشاد نائب رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال علي حكمي الذي توج الفائزين بالمراكز الأول، بالمستويات الكبيرة التي قدمها الرباعون والرباعات المشاركون بالبطولة، التي تبشر بقاعدة مميزة ومستقبل مشرق لرياضة رفع الأثقال السعودية، ومشاركة عدد كبير بالبطولة رغم ظروف الاختبارات الدراسية للطلاب والطالبات.
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