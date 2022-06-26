مواجهات مثيرة في كأس العرب للشباب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت قرعة بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب (تحت 20 عاما) التي سحبت أمس، عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبي العراق وموريتانيا، في البطولة التي تقام بمدينة أبها 20 من يوليو المقبل.

فيما ضمت المجموعة الثانية، منتخبات الإمارات والأردن واليمن، وجاءت الجزائر مع لبنان وليبيا في المجموعة الثالثة، بينما تلعب مصر وعمان والصومال في المجموعة الرابعة.

وأوقعت القرعة منتخب تونس بالمجموعة الخامسة إلى جانب البحرين وجيبوتي، فيما سيواجه المغرب منتخبي فلسطين والسودان بالمجموعة السادسة.

من جهة ثانية واستعدادا للمشاركة في البطولة، افتتح المنتخب السعودي تحت 20 عاما أمس معسكره الإعدادي في مدينة أبها، الذي يمتد حتى السابع من يوليو المقبل.