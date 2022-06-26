شكرا لقرائتكم خبر الزعيم يطمح في اللقب الـ18 على أكتاف عنابي سدير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستعد لاعبو فريق الهلال الكروي الأول اليوم عند الساعة الـ9 مساء على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض لتنصيب أنفسهم أبطالا لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في ختامه وفي جولته الـ30، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، وللمرة الـ18 في تاريخ النادي، حين ينازل فريق الفيصلي الباحث عن البقاء بنقاطه الـ33، على أمل أن تلعب نتائج الفرق الباحثة عن البقاء لمصلحته في حال خسارته أو تعادله، ففوز عنابي سدير سيؤكد بقاءه بغض النظر عن نتائج الفرق الأخرى، إذ سيصبح لديه 36 نقطة، وسيكون التعادل وحصوله على النقطة الـ 34 معززا له في البقاء عطفا على نتائج منافسيه.

فيما الهلال الذي يمتلك 64 نقطة ستكون عينه على لقاء الاتحاد والباطن، ففوزه سيتوجه بالبطولة بغض النظر عن هذه المواجهة حتى لو حقق فيها الاتحاد الفوز على الباطن، بعد أن يدخل اللقاء متساويا مع الهلال بعدد النقاط إلا أن المواجهات بين الفريقين تبقى لمصلحة الهلال.

ودائما ما تحفل مواجهات الفريقين بالندية والإثارة، حيث يواجه الهلال صعوبات بالغة حين ينازل الفيصلي، وكان آخرها في الدور الأول، وسبقت لقاءاتهما الدورية مواجهة في نهائي كأس السوبر كسبه الهلال بركلات الترجيح بعد أن تعادلا في الأشواط الأصلية والإضافية بهدفين لمثلهما، وكسب الهلال الكأس 4 /3.

ولذا فسيقاتل لاعبو الفريقين على النقاط الثلاث وستكون هناك رغبة صادقة وجادة في نيلها، فالمهمة ستكون انتحارية من الجانبين. ويتوقع أن تشهد المواجهة لقاء مفتوحا، وربما تتقلص فيها الفوارق الرقمية في التسجيل عطفا على لقاءاتهما الأخيرة.

قبل مواجهة الفريقين:







تواجه الفريقان في 34 مباراة، كسب الهلال 29 مباراة، والفيصلي تفوق في مباراتين، وتعادلا في 3 لقاءات.



سجل الهلال 75 هدفا والفيصلي 34.



غياب الثلاثي جانج هيون وعلي البليهي وجوستافو كويلار بسبب تراكم البطاقات الصفراء خلال مواجهة الفتح.



عبدالله الخيبري وناصر الدوسري وعبدالله عطيف سيعوضون غياب الثلاثي.



الهلال كسب في مباراته الأخيرة الفتح بالأحساء بثلاثية.



نتيجة الفريقين في الدور الأول انتهت لمصلحة الهلال 3 /2.



انتصار الفيصلي سيؤكد بقاءه في الدوري بعد أن يصل إلى النقطة الـ36 بغض النظر عن نتائج الفرق الأخرى المنافسة.



الفيصلي يريد أن تكون المواجهة تاريخية بالفوز على الهلال، وضمان البقاء، وحرمان الهلال من لقب الدوري وتعويض خسارة السوبر.



مواقف تاريخية صعبة للهلال:





2007 ـــ 2008 كسب اللقب في الجولة الأخيرة أمام الاتحاد.



2008 ـــ 2009 خسر الهلال اللقب في الجولة الأخيرة لمصلحة الاتحاد.



2017 ــ 20018 كسب اللقب في الجولة الأخيرة من أمام الفتح.



2018 ــ 2019 خسر اللقب في الجولة الأخيرة بعد أن كسب النصر الباطن.



كيف يحسم لقب الدوري؟